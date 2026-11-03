"Бог забрал ее на концерте": внезапно умерла известная певица

Во Львове прямо во время выступления внезапно умерла солистка трио "Крайня хата" Иванна Ткачик.

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Причина смерти Иванны Ткачик / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Иванна Ткачик; pexels.com

Вы узнаете:

Ушла из жизни Иванна Ткачик

Что произошло во время концерта

Во Львове внезапно ушла из жизни участница легендарного женского вокального трио "Крайня хата" Иванна Ткачик. 60-летняя певица скончалась в Доме офицеров во время юбилейного вечера саксофониста Олега Баланко. О трагедии музыкант сообщил в Facebook.

Артист эмоционально отреагировал на потерю коллеги и подчеркнул, что певица ушла из жизни без страданий прямо во время его концерта.

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Иванка Ткачик умерла - реакция Олега Баланко / фото: facebook.com, Олег Баланко

"Мне трудно охарактеризовать свое душевное состояние, отчаяние, тупик, непоправимость потери. Музыкальное сообщество потеряло прекрасную артистку, замечательного организатора, очаровательную женщину Иванну Ткачик. Единственное, что можно сказать, что настоящая артистка умерла в кресле концертного зала без мучений и страданий. Бог забрал ее на концерте. Глубокие соболезнования родным и близким", - написал артист.

Трагедия произошла в самом начале праздничного концерта, сообщает zaxid.net. Певице внезапно стало плохо прямо в кресле зрительного зала. Очевидцы и прибывшие медики до последнего боролись за жизнь артистки, применяя автоматический наружный дефибриллятор и проводя реанимационные мероприятия, однако спасти ее не удалось. Известно, что Иванна Ткачик длительное время страдала от аритмии сердца.

Иванна Ткачик умерла на концерте / фото: facebook.com, Львовская национальная филармония

Иванна Ткачик - чем известна

Женское вокальное трио "Крайня хата" было основано во Львове в 1990 году. В состав коллектива вместе с Иванной Ткачик входили Любовь Фитьо и Ольга Летник. Группа полюбилась слушателям благодаря альбомам "Музика для душі", "Їду за Дунай", "Різдвяний" и "Троянди на пероні".

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О трио: "Крайня хата" "Крайня хата" - известное украинское женское вокальное трио, основанное в 1990 году во Львове, сообщает Википедия. Коллектив удачно сочетает народную песню с эстрадной, живой звук и современное исполнение. В состав трио входили Любовь Фитьо, Мария Стоколяс и Ольга Литник. За годы своей творческой деятельности группа обрела большую популярность, участвовала в многочисленных фестивалях, выпустила четыре компакт-диска и стала героем музыкального фильма "Лишь один день". В мае 2013 года руководителю и солистке ансамбля Любови Фитьо было присвоено почетное звание "Заслуженный артист Украины".

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