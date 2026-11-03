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"Ни о чем не жалею": звезда "Квартала 95" раскрыла причину ухода из шоу

Кристина Трохимчук
3 ноября 2026, 09:57
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Ирина Сопонару впервые рассказала, почему решила покинуть "Квартал 95" после восьми лет работы.
Ирина Сопонару - Квартал 95
Ирина Сопонару - Квартал 95 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ирина Сопонару

Вы узнаете:

  • Почему Ирина Сопонару покинула "Квартал 95"
  • Были ли между артисткой и командой какие-либо конфликты

Известная украинская актриса и юмористка Ирина Сопонару откровенно рассказала о своем уходе из популярного развлекательного проекта "Квартал 95", который она покинула в декабре прошлого года. В интервью программе "Наодинці з гламуром" звезда призналась, что это решение было осознанным и окончательным.

Актриса подчеркнула, что расставание с коллективом прошло мирно и без лишних скандалов. По словам Сопонару, в какой-то момент она просто осознала, что переросла этот этап и должна двигаться дальше, хотя принять такое решение ей было нелегко.

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Ирина Сопонару - почему покинула Квартал
Ирина Сопонару - почему покинула Квартал / фото: instagram.com, Ирина Сопонару

"Я вообще не жалею о своих решениях. Дважды в одну реку не войдешь. Я вообще не понимаю, что об этом говорить. Прошел год! Что об этом столько говорить, я не понимаю. Ничего плохого не произошло, никто никого не обидел, я надеюсь. Настал момент, вот и все. Я приняла такое решение, не я одна, поэтому я думаю, что это нормально", - объяснила актриса Анне Севастьяновой.

Артистка с теплотой вспоминает годы, проведенные в команде, отмечая, что там был прекрасный коллектив и она занималась любимым делом. Однако возвращаться к прежнему формату работы Сопонару больше не планирует.

Ирина Сопонару - актриса
Ирина Сопонару - актриса / фото: instagram.com, Ирина Сопонару

"Восемь лет работала, если не ошибаюсь. Это были отличные годы, я ни о чем не жалею, мне все нравилось, и коллектив классный, я классно проводила там время, я делала то, что я люблю. Но все! Пришло такое осознание, что, наверное, мне пора. Мне жаль, но я больше не вижу себя там", - добавила знаменитость.

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О персоне: Ирина Сопонару

Ирина Сопонару - украинская актриса, комик, ведущая. Наиболее известна участием в юмористических шоу "Женский квартал" и "Лига смеха", и в скетч-комедии "Країна У". Ведет собственный Youtube-канал SoponaruTV.

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