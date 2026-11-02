"Нашла вторую прослушку": Елена Тополя рассказала о заказчике ее слива

Певица заявила, что человек, стоящий за шантажом, имел доступ к ее автомобилю и жилью.

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Елена Тополя - скандал с видео / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Кто стоит за сливом интимного видео с участием певицы

Почему певица не раскрывает имя предполагаемого заказчика

Украинская певица Елена Тополя прокомментировала громкий скандал со сливом ее интимного видео и шантажом. В подкасте "Різні" артистка сделала новое заявление о человеке, которого считает причастным к попыткам ее дискредитации.

Певица решила не комментировать слухи о возможной причастности бывшего мужа Тараса Тополи, с которым она развелась незадолго до этих событий. Вместо этого артистка подтвердила, что, по ее мнению, за произошедшим стоит человек из ее ближайшего окружения, имевший беспрепятственный доступ как к ее жилью, так и к личному автомобилю.

видео дня

Кто заказал Елену Тополю / скрин из видео

"Пока что все прекрасно понимают, кто это. Все, что можно было сказать из доказательств, это все, что есть в материалах, я уже сказала. Этот человек имел доступ к моей машине, к сигнализации. И не так давно я нашла вторую прослушку дома, и я ее сразу отвезла в прокуратуру. Идут экспертизы и так далее, но не все так просто у нас в правовом поле, понимаете? Не все так легко удается", - поделилась Тополя.

Елена считает, что главным мотивом таких действий стала месть. Она также рассказала, что, изучая психологию, пришла к собственному выводу о возможных особенностях поведения человека, которого подозревает в преследовании.

Елена Тополя нашла прослушку / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Изучив немного психологию в этом направлении, когда люди так поступают, я понимаю, что это называется нарциссическое расстройство", - объяснила певица.

Елена Тополя / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Камалия удивила признанием о браке с миллиардером Мохаммадом Захуром. В новом интервью певица сообщила, что их 20-летние отношения юридически не регистрировались в Украине, а брак был действителен только в Пакистане.

Также Виктория Маремуха уехала из Украины вместе с сыном Лукой. Актриса открыто рассказала, что не желала уезжать из Киева, но пошла на этот шаг по требованию бывшего супруга-иностранца, который обеспокоен безопасностью их четырехлетнего ребенка.

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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