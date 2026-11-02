Девочка из клипа KAZKA поразила тренера "Голосу країни": "На первых секундах повернулся"

Кира Черничко покорила сцену вокального шоу и попала в команду звездного тренера.

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Кира Черничко - "Голос страны" / коллаж: Главред, скриншот из видео

Вы узнаете:

Как изменилась девушка из клипа "Плакала"

В чью команду попала Кира Черничко

Кира Черничко, которую украинские зрители хорошо помнят по яркому появлению в культовом клипе группы KAZKA на мегахит "Плакала", приняла участие в вокальном шоу "Голос країни". На слепых прослушиваниях девушка исполнила легендарную композицию "Fallin’" американской певицы Алиши Киз. Об этом сообщает 1+1.

Кира Черничко тщательно готовилась к выступлению еще со времен предыдущих кастингов, а над песней Алиши Киз работала практически каждый день. По словам юной певицы, перед выходом на сцену она очень волновалась, однако реакция судей превзошла ее ожидания.

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Артем Пивоваров - "Голос страны" / скриншот из видео

"Я очень хотела попасть к Артему, и он буквально на первых секундах песни повернулся. Я тогда немного расслабилась и подумала: "Вау, уже круто!". Поэтому в целом всё прошло очень классно. Конечно, есть над чем работать, но ничего - будем двигаться дальше", - поделилась участница.

Теперь девушка настроена серьезно развивать собственную карьеру, создавать авторские песни и делиться музыкальными открытиями с новыми слушателями. Всем, кто колеблется или мечтает попасть на большую сцену, Кира советует не бояться неудач и действовать без промедлений.

Как изменилась девочка из клипа KAZKA / скриншот из видео

"Просто идти и делать, даже если ошибаешься или что-то не получается. Это опыт, и здесь он бесценен. Такого опыта больше нигде не получишь, поэтому всегда стоит идти к своим мечтам и целям", - подчеркнула Кира.

Голос країни-14 - выступление Киры Черничко:

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О персоне: Артем Пивоваров Артем Пивоваров - украинский певец, автор песен, саунд-продюсер, бывший тренер шоу "Голос страны-13". Выпустил 5 студийных альбомов и 20 синглов. Автор проекта "Твои стихи, мои ноты". Обладатель двух премий YUNA (2021, 2022) и ордена "За заслуги" третьей степени.

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