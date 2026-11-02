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Украинская супермодель закрутила роман с Абрамовичем: что известно о Наталье Гоций

Кристина Трохимчук
2 ноября 2026, 10:51
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Ранее модель встречалась с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком.
Наталья Гоций - роман с Абрамовичем
Наталья Гоций - роман с Абрамовичем / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Наталья Гоций

Вы узнаете:

  • Кто такая Наталья Гоций
  • Личная жизнь модели до романа с Абрамовичем

Слухи о романе одной из самых известных украинских моделей Натальи Гоций с Романом Абрамовичем получили первое подтверждение. Главред расскажет, что известно об украинской модели, которая, вероятно, стала новой спутницей одиозного российского олигарха.

Отношения Романа Абрамовича и Натальи Гоций

Пару заметили вместе во время публичного мероприятия за рубежом. Об этом сообщает издание Oxu.az. Как отмечает источник, Абрамович и Гоций посетили мероприятие в рамках международного арт-фестиваля Baku International Art Festival в Баку. Слухи о романе модели с миллиардером появлялись на протяжении трёх лет, однако ранее пара не появлялась вместе на публичных мероприятиях.

видео дня
Абрамович и Гоций в Баку
Абрамович и Гоций в Баку / фото: instagram.com, ruoxuaz

Кто такая Наталья Гоций

Наталья Гоций - украинская топ-модель и телеведущая, завоевавшая мировое признание. В модельный бизнес девушка попала совершенно случайно: она пришла на кастинг в одно из столичных агентств, чтобы просто поддержать подругу, однако скауты сразу заметили её потенциал.

Настоящий прорыв в её карьере произошёл в 2004 году, когда Наталья одержала победу в престижном международном конкурсе Ford Supermodel of the World. Уже через год после триумфа портфолио Гоций пополнилось фотосессиями для мировых глянцевых журналов, среди которых Vogue, итальянский Marie Claire, Numero, Fashion Magazine и Elle. Она стала официальным лицом культовых ароматов Baby Doll от Yves Saint Laurent и 212 от Carolina Herrera.

На протяжении своей карьеры топ-модель дефилировала на подиумах самых влиятельных модных домов мира: Valentino, Yves Saint Laurent, Christian Lacroix, Diane von Furstenberg, Dior, Dolce & Gabbana, Dries Van Noten, Gucci, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Marc Jacobs и других мировых брендов.

Наталья Гоций - карьера модели
Наталья Гоций - модельная карьера / фото: instagram.com, Наталья Гоций

Наталья Гоций - личная жизнь

Наталья Гоций была замужем за предпринимателем Романом Нижником, от которого воспитывает двух сыновей.

Отдельной страницей в её личной жизни стали отношения с фронтменом группы "Бумбокс" Андреем Хлывнюком. Информация об их романе появилась в 2021 году. Пара познакомилась через общих друзей и, по словам обоих, между ними мгновенно возникла химия. Впрочем, из-за насыщенных рабочих графиков отношения оказались недолгими: у Гоций было много контрактов в Европе, и она постоянно находилась в разъездах, тогда как Хлывнюк был загружен гастролями и творческой деятельностью в Украине. В конце концов влюбленные решили сделать паузу и расстались.

Наталья Гоций и Андрей Хливнюк - личная жизнь
Наталья Гоций и Андрей Хлывнюк - личная жизнь / скриншот из видео

Роман с музыкантом совпал по времени с неофициальным разрывом Хлывнюка с его бывшей женой Анной Копыловой. Из-за этого на модель обрушились многочисленные обвинения: якобы именно она стала причиной распада семьи. Однако сам певец впоследствии публично опроверг эти слухи, заверив, что ушел от жены ещё за год до знакомства с Натальей.

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О персоне: Роман Абрамович

Роман Абрамович - российский олигарх, миллиардер, израильский и португальский предприниматель. Самый богатый гражданин Португалии.

С 10 марта 2022 года в связи со вторжением России в Украину находится под санкциями Великобритании как лицо, "тесно связанное с Кремлём", с 15 марта - под санкциями Европейского союза как "российский олигарх, имеющий давние и близкие связи с Владимиром Путиным". Также находится под санкциями со стороны Канады, Австралии, Швейцарии, Новой Зеландии и Украины.

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