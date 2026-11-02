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"Слава Богу, я сбежала": Камалия назвала имя мужчины, который ее избил до синяков

Кристина Трохимчук
2 ноября 2026, 09:54
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Ранее в сети появились фотографии певицы с синяками на лице.
Камалию избил бойфренд
Камалию избил бойфренд / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Кто поднимал руку на Камалию
  • Что заставило певицу окончательно разорвать отношения

Певица Камалия сделала откровенное признание о фотографиях со следами побоев, которые появились в сети в 2024 году. Тогда подозрения пали на ее бывшего супруга, пакистанского миллиардера Мохаммада Захура, однако артистка опровергла эти слухи. В свежем интервью Маричке Довбенко звезда впервые назвала имя мужчины, который ее избивал.

Как выяснилось, обидчиком певицы стал чиновник Михаил Стефанишин - бывший муж экс-вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной. Пара познакомилась на афтепати после концерта Наталии Могилевской, всего через месяц после расставания Камалии с Захуром. Первые полгода роман казался идеальным, пока избранник не начал проявлять физическую агрессию.

видео дня
Камалия - интервью
Камалия - интервью / скрин из видео

"Я просто любила этого человека всем сердцем, всей душой. И я многое скрывала несколько лет. Это Михаил Васильевич Стефанишин. Фамилия достаточно известна в Украине. Цветы, красивые слова, все так романтично. Я себе и подумать не могла, что этот мужчина сможет так поднять руку", - вспомнила артистка.

По словам Камалии, Михаил сильно ревновал ее к бывшему мужу, с которым она сохранила теплые отношения. В состоянии алкогольного опьянения мужчина впервые поднял на нее руку. За 3,5 года отношений физическое насилие повторялось неоднократно. На следующее утро он засыпал певицу подарками и просил прощения, а она снова его прощала. Однажды дело дошло даже до вызова полиции, однако в итоге звезда забрала заявление.

Камалия - личная жизнь
Камалия - личная жизнь / скрин из видео

"Потом я уже поняла, что имею дело с психопатом, с нарциссом. Я потом уже со временем понимала. Это же постоянные эти эмоциональные качели, и выходит, что ты как входишь в зависимость. Каждый раз я убегала и думала: "Все, слава Богу, я сбежала". Проходил месяц, и я снова начинала за ним скучать", - поделилась Камалия.

Окончательную точку в этих отношениях артистке удалось поставить после того, как она узнала об измене бойфренда с ее близкой подругой. Сейчас Камалия и Михаил полностью прекратили общение.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Камалия резко пресекла слухи о новых романах после расторжения брака с миллионером Мохаммадом Захуром. Певица заявила, что остается одинокой и не собирается тратить ресурсы на мимолетные ухаживания, сосредоточившись на воспитании дочерей.

Также Настя Каменских показала честное фото без косметики и поделилась мнением о бьюти-процедурах. Артистка призналась, что не исключает обращения к пластическим хирургам в будущем, хотя сейчас стремится сохранять естественность.

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О персоне: Камалия

Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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