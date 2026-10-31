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"Натянуть лицо": Настя Каменских показала морщины

Кристина Трохимчук
31 октября 2026, 16:30
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Певица призналась, почему отказывается от ботокса.
Настя Каменских
Настя Каменских - как выглядит сейчас / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как выглядит Настя Каменских без макияжа
  • Почему певица не колет ботокс

Певица Настя Каменских удивила поклонников откровенными кадрами, показав в Instagram свое лицо практически без макияжа и не скрывая естественных возрастных изменений.

Исполнительница заявила, что никогда не делала инъекций, поэтому ее лицо стареет естественным путем. По словам звезды, на коже можно заметить морщины, пигментные пятна от солнца, комедоны, а также первые признаки опущения тканей. Во время съемки она лишь слегка подчеркнула скулы корректором, накрасила губы и добавила карандаш.

видео дня
Настя Каменских без макияжа
Настя Каменских без макияжа / скрин из видео

"Я ничего не делала. Вы сейчас посмотрите, что происходит у меня с кожей. Я никогда в своей жизни не колола ботокс. Никогда ничего не делала. Смотрите, вот мои морщинки. Сейчас у меня лицо не накрашено, я лишь добавила корректор, чтобы углубить скулы, накрасила губы и карандаш. У меня веснушки, солнечные пятна, есть комедоны, немного ткани начинают опускаться", - поделилась артистка.

Свою нелюбовь к ботоксу Настя объяснила двумя причинами. Во-первых, она от природы очень эмоциональна и боится, что инъекции ограничат ее мимику. Во-вторых, певица считает, что подобные препараты могут вредить естественному барьеру кожи. При этом к пластической хирургии Каменских относится лояльно и допускает, что в будущем может решиться на операцию.

Настя Каменских показала морщины
Настя Каменских показала морщины / скрин из видео

"Я вообще не могу понять, как мне сделать этот ботокс… Я этого не хочу, я против этого. Я потом буду ходить безэмоционально. Я противник этого. Я не хочу этого делать, мне это не интересно. Относительно операций, я думаю, это прикольно… Точечно сделать. Я думаю, что приду к этому, захочу себе натянуть лицо", - сказала певица.

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О персоне: Настя Каменских

Настя Каменских - украинская певица и телеведущая. Сейчас она работает под творческим псевдонимом NK, который ознаменовал начало ее сольной карьеры. Всего за два года Насти Каменских удалось выйти на международную музыкальную арену и поработать с мировыми звездами в музыке. Ее дебютный англо-испаноязычный трек NK "Peligroso" возглавил чарты Billboard, Music Choice, MTV, HTV. Певица попадала в громкие скандалы из-за продолжения использования русского языка и исполнения русскоязычных хитов на зарубежных концертах после начала полномасштабного вторжения. Также Каменских заявила, что из-за перехода на украинский язык в ее горле горле образовалась киста, из-за которой исполнительница едва не потеряла голос и отменила тур.

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