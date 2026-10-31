К дому Пугачевой проникли и оставили послание — детали

Вы узнаете:
- Неизвестные проникли на территорию дома Аллы Пугачевой
- Какую провокационную надпись оставили вандалы
Алла Пугачева, которая публично выступила против полномасштабной войны и еще в 2022 году покинула территорию РФ, до сих пор вызывает неконтролируемую злобу у россиян. На этот раз вандалы решили выместить свою агрессию на знаменитой даче артистки в Подмосковье, сообщают росСМИ.
Инцидент произошел в поселке Малые Бережки, где расположена загородная резиденция певицы. Неизвестные разрисовали забор особняка красной краской, оставив надпись "Офис Моссада в РФ". Исполнители этой выходки записали происходящее на видео, однако показывать свои лица на камеру так и не осмелились. По всей видимости, их поступок стал реакцией на переезд Аллы Борисовны с семьей в Израиль, а упоминание известной израильской разведки "Моссад" - попыткой очернить артистку. Вскоре появилась информация, что надпись на доме певицы загадочно исчезла.
Ранее росСМИ сообщали, что певица пыталась избавиться от этой недвижимости, переписав дом на внука Никиту Преснякова. В 2023 году особняк выставили на продажу. Впрочем, желающих приобрести имение так и не нашлось, из-за чего его стоимость стремительно снизилась со 152 миллионов рублей до 115 миллионов.
Напомним, роскошный четырехэтажный особняк Пугачевой площадью 760 квадратных метров расположен на берегу водохранилища. Внутри дома оборудованы собственный кинозал, бильярдная, хаммам и бассейн. На территории площадью 55 соток также находятся гараж с парковкой и отдельный дом для персонала.
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О персоне: Алла Пугачева
Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
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