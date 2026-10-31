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К дому Пугачевой проникли и оставили послание - детали

Кристина Трохимчук
31 октября 2026, 09:53
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В РФ вандалы изуродовали роскошную дачу Аллы Пугачевой.
Алла Пугачева
Алла Пугачева - проникновение в дом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, egorwilms, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Неизвестные проникли на территорию дома Аллы Пугачевой
  • Какую провокационную надпись оставили вандалы

Алла Пугачева, которая публично выступила против полномасштабной войны и еще в 2022 году покинула территорию РФ, до сих пор вызывает неконтролируемую злобу у россиян. На этот раз вандалы решили выместить свою агрессию на знаменитой даче артистки в Подмосковье, сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в поселке Малые Бережки, где расположена загородная резиденция певицы. Неизвестные разрисовали забор особняка красной краской, оставив надпись "Офис Моссада в РФ". Исполнители этой выходки записали происходящее на видео, однако показывать свои лица на камеру так и не осмелились. По всей видимости, их поступок стал реакцией на переезд Аллы Борисовны с семьей в Израиль, а упоминание известной израильской разведки "Моссад" - попыткой очернить артистку. Вскоре появилась информация, что надпись на доме певицы загадочно исчезла.

видео дня
Вандалы разрисовали особняк Пугачевой
Вандалы разрисовали особняк Пугачевой / скрин из видео

Ранее росСМИ сообщали, что певица пыталась избавиться от этой недвижимости, переписав дом на внука Никиту Преснякова. В 2023 году особняк выставили на продажу. Впрочем, желающих приобрести имение так и не нашлось, из-за чего его стоимость стремительно снизилась со 152 миллионов рублей до 115 миллионов.

Дом Пугачевой на берегу Истринского водохранилища
Дом Пугачевой на берегу Истринского водохранилища / фото: t.me/shot_shot

Напомним, роскошный четырехэтажный особняк Пугачевой площадью 760 квадратных метров расположен на берегу водохранилища. Внутри дома оборудованы собственный кинозал, бильярдная, хаммам и бассейн. На территории площадью 55 соток также находятся гараж с парковкой и отдельный дом для персонала.

Алла Пугачева
Алла Пугачева / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что Владимир Гладкий признался, что уже 10 лет борется с опасным диагнозом - болезнью Бехтерева. Актер рассказал, как тяжелое аутоиммунное заболевание суставов и позвоночника изменило его жизнь и благодаря чему он поддерживает работоспособность.

Также Екатерина Кузнецова откровенно заговорила о нестабильности заработков в украинском кинематографе. Актриса отметила, что съемки не обеспечивают постоянного дохода, а на актерскую зарплату невозможно прожить.

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О персоне: Алла Пугачева

Алла Пугачёва - советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.

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