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"Не мог встать с постели": известного актера поразила неизлечимая болезнь

Кристина Трохимчук
31 октября 2026, 05:55
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Владимир Гладкий признался, что уже 10 лет борется с неизлечимым заболеванием.
Владимир Гладкий - неизлечимая болезнь
Владимир Гладкий - неизлечимая болезнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Владимир Гладкий, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Как проявлялась болезнь Бехтерева у Владимира Гладкого
  • Как актер продолжает бороться с недугом

Известный украинский актер Владимир Гладкий в интервью РБК-Украина откровенно рассказал о тяжелой болезни, с котором живет уже на протяжении десятилетия. Оказалось, что артист страдает от серьезного аутоиммунного заболевания, поражающего суставы и позвоночник - болезни Бехтерева.

По словам актера, долгие годы он списывал симптомы на обычную боль в спине и постоянные защемления седалищного нерва. В 2015 году состояние артиста ухудшилось настолько, что он вообще не мог подняться с постели. Однако тогда симптомы прошли сами собой. Настоящий шок настиг Гладкого позже, когда болезнь начала прогрессировать с новой силой.

видео дня
Владимир Гладкий - диагноз
Владимир Гладкий - диагноз / фото: instagram.com, Владимир Гладкий

"Просто я не знал, что это именно эта болезнь. Когда я узнал об этой болезни, для меня это стало шоком. Но на самом деле это очень распространенная болезнь. И многие люди думают, что это просто болит спина", - поделился воспоминаниями Владимир.

В определенный момент состояние ухудшилось настолько, что актер потерял способность нормально передвигаться. Нервы были защемлены так сильно, что вставать с кровати приходилось в четыре этапа. У артиста начали отекать голень и колено, из-за чего казалось, будто у него перелом или вывих, однако рентген ничего не показывал.

Владимир Гладкий - актер
Владимир Гладкий - актер / фото: instagram.com, Владимир Гладкий

"В 2015 году было так, что я вообще не мог встать с постели. Тогда я был еще немного моложе. В тот раз как-то прошло само собой, но на самом деле это уже тогда были первые признаки", - рассказал Гладкий.

Несмотря на неизлечимость диагноза, Гладкий не опускает руки. Благодаря регулярным занятиям спортом ему удается сдерживать развитие заболевания. Сейчас актер продолжает вести активный образ жизни, однако для поддержания здоровья ему необходимо постоянно принимать медикаменты и дважды в месяц делать дорогие уколы, чтобы добиться ремиссии.

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О персоне: Владимир Гладкий

Владимир Гладкий - украинский актер кино и академического театра на Липках. Первой киноработой актера стал короткометражный фильм "Дрифтер". Однако зрители обратили внимание на талант Гладкого после выхода сериалов "Байки Митяя", "Участковый с ДВРЗ" и "Экстрасенсы-детективы".

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