Почему Alyona Alyona пока не сможет родить ребенка - что известно

По словам артистки, в первые 12 месяцев после операции беременность категорически противопоказана.

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Почему Alyona alyona пока не сможет родить ребенка / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Кратко:

Alyona Alyona объяснила, почему вынуждена отложить беременность

Рэперша мечтает стать мамой двоих детей до 40 лет

Украинская рэперша Alyona Alyona вынуждена отложить планы о материнстве из-за недавно перенесенной бариатрической операции. Врачи рекомендовали 35-летней артистке не планировать беременность как минимум в течение года, а в идеале - двух лет. За это время организм должен восстановиться после хирургического вмешательства и адаптироваться к изменениям.

О рекомендациях медиков исполнительница рассказала в Instagram, отвечая на вопросы подписчиков о беременности. Ранее она неоднократно говорила о желании иметь детей, однако теперь ей приходится учитывать состояние здоровья и советы специалистов.

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По словам артистки, в первые 12 месяцев после операции беременность категорически противопоказана. Это связано с возможной потерей минералов, изменением усвоения питательных веществ и масштабными преобразованиями, которые происходят в организме после уменьшения желудка.

"Сказали, что первый год категорически нельзя вообще. Как минимум из-за потери минералов, из-за того, как будет усваиваться пища, из-за того, что будут заживать раны и с телом будут происходить большие трансформации", - объяснила Alyona Alyona.

Она добавила, что специалисты советуют подождать с беременностью два года. В течение этого времени важно проследить, насколько хорошо организм усваивает необходимые питательные вещества и не возникают ли серьезные дефициты.

Несмотря на вынужденную паузу, рэперша не отказывается от мечты стать мамой двоих детей до 40 лет. При этом она с юмором относится к возможным изменениям своих планов и даже допускает, что сможет родить двойню.

"Я, конечно, до 40 лет хотела родить двух детей. Посмотрим, как сложится жизнь, может мне Бог и муж дадут двойню сразу", - пошутила исполнительница.

Почему Alyona Alyona решилась на бариатрическую операцию

О хирургическом вмешательстве рэперша рассказывала ранее. По ее словам, на протяжении длительного времени она пыталась снизить вес разными способами, в том числе с помощью занятий спортом и других методов. Однако добиться желаемого результата не удалось, поэтому артистка решилась на бариатрическую операцию.

Окончательно определиться с решением ей помог пример близкой подруги, которая перенесла аналогичное вмешательство. После операции ее вес снизился со 140 до 70 килограммов, причем удерживать достигнутый результат ей удается уже несколько лет.

Наблюдая за изменениями подруги, Alyona Alyona смогла оценить возможные преимущества и риски процедуры и в итоге приняла решение пройти через операцию.

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О персоне: Alyona Alyona Alyona Alyona (астоящее имя Алена Олеговна Савраненко) - украинская хип-хоп- и рэп-исполнительница. Представительница Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" в Мальмё совместно с Jerry Heil, сообщает "Википедия".

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