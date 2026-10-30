Умер Патрик Стюарт: что известно о звезде "Людей Икс" и реакции знаменитостей

Ушел из жизни легендарный британский актер театра и кино Патрик Стюарт.

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Патрик Стюарт умер - что известно / коллаж: Главред, скрин из видео

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Причина смерти Патрика Стюарта

Биография и достижения актера

Стало известно о смерти известного британского актера Патрика Стюрта, известного широкой публике по ролям во франшизах "Люди Икс" и "Звездный путь". Главред расскажет, что известно о кончине знаменитости и самых интересных моментах его биографии.

Причина смерти Патрика Стюарта и реакция коллег

Патрик Стюарт скончался в среду, 28 октября, в Лос-Анджелесе, сообщает Associated Press. Как сообщила его пресс-секретарь Келли Буш Новак, причиной смерти стали осложнения, связанные с болезнью Альцгеймера и деменцией с тельцами Леви. О диагнозах актера ранее публично не сообщалось.

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Его уход вызвал волну скорби среди коллег по цеху. Хью Джекман, неоднократно работавший с ним во вселенной "Людей Икс", написал в соцсетях, что мир потерял одного из величайших мастеров сцены и экрана, а он сам - невероятного друга и учителя. Близкий друг и коллега Иэн Маккеллен отметил, что Стюарт всегда искренне открывал свое сердце и был человеком, на которого можно положиться. Уильям Шетнер, сыгравший капитана Кирка в "Звездном пути", подчеркнул, что Патрик привносил интеллект, грацию и гуманизм во все свои работы.

Смерть актера наступила всего через несколько дней после ухода из жизни другой звезды "Звездного пути" - Уолтера Кенига.

Патрик Стюарт - причина смерти / фото: instagram.com, Патрик Стюарт

Биография Патрика Стюарта

Патрик Стюарт родился в городке Мирфилд в графстве Йоркшир на севере Англии в рабочей семье. Его детство прошло в бедности: в доме, где рос будущий капитан межгалактического корабля, даже не было внутреннего туалета. В 12 лет он впервые присоединился к любительской драматической труппе, а в подростковом возрасте ради удовольствия учил наизусть монологи Шекспира. Получив стипендию в театральной школе Bristol Old Vic, Стюарт начал профессиональную актерскую карьеру.

Актер облысел еще в 19 лет из-за семейной предрасположенности к алопеции, однако со временем эта особенность стала частью его узнаваемого образа. Пережив суровое детство, омраченное домашним насилием со стороны отца, страдавшего алкоголизмом, Стюарт во взрослой жизни активно помогал таким же пострадавшим. Он стал покровителем организации Refuge, помогающей жертвам домашнего насилия, а также послом Международного комитета спасения.

Главные роли Патрика Стюарта в театре и кино

Несмотря на мировую славу благодаря научно-фантастическим франшизам, значительную часть карьеры Патрик Стюарт посвятил театральной сцене. Он исполнял роли в классических шекспировских постановках - от Клавдия до Макбета - на подмостках Вест-Энда и Бродвея. Одной из вершин его театрального пути стала роль Макбета в постановке Руперта Гоулда, за которую актер получил восторженные отзывы критиков и номинацию на премию "Тони".

Мировую известность на телевидении и в кино ему принесла роль капитана Жан-Люка Пикара в сериале "Звездный путь: Следующее поколение". Позже актер воплотил не менее культовый образ профессора Чарльза Ксавьера в серии фильмов "Люди Икс". Он также появился во вселенной Marvel, в частности в фильмах "Логан" и "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия".

Помимо драматических ролей, Стюарт успешно проявил себя в комедийном жанре, озвучивании анимационных проектов и сотрудничестве с современными режиссерами и актерами.

Патрик Стюарт - роли в кино / фото: instagram.com, Патрик Стюарт

Достижения и награды Патрика Стюарта

За десятилетия работы на сцене и экране Патрик Стюарт завоевал признание критиков и получил множество престижных наград. В его активе три британские театральные премии Лоренса Оливье, а также премия "Грэмми" 1996 года в категории "Лучший разговорный альбом" за запись сказки "Петя и волк".

Его бродвейская работа над ролью Макбета принесла актеру номинацию на главную театральную премию США "Тони", а также восторженные рецензии в ведущих мировых изданиях. Главным государственным признанием его заслуг перед искусством стало посвящение в рыцари: это звание Стюарт получил из рук королевы Елизаветы II в июне 2010 года.

Личная жизнь Патрика Стюарта

В личной жизни актер нашел счастье с американской певицей и автором песен Санни Озелл, на которой женился в 2013 году. Интересно, что свадебную церемонию пары провел близкий друг и коллега Стюарта Иэн Маккеллен.

От предыдущего брака с Шейлой Фалконер у Патрика Стюарта остались двое детей - дочь София и сын Дэниел. Оба также связаны с творческой средой.

Патрик Стюарт и Санни Озелл / фото: instagram.com, Патрик Стюарт

Интернет-популярность Патрика Стюарта

В зрелые годы сэр Патрик неожиданно для многих стал любимцем интернет-пользователей благодаря самоиронии и блестящему чувству юмора. Он охотно участвовал в создании вирусных мемов, позировал в костюме омара прямо в ванной и делился забавными моментами из жизни.

Актер с легкостью реагировал на курьезные ситуации в сети - будь то шутки о его неизменной внешности или фейковые новости в прессе. Открытость и живой характер помогли ему покорить новые поколения зрителей далеко за пределами его культовых киноролей.

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