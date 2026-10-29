"Ланнистеры приехали": звезду "Игры престолов" заметили в Киеве

Николай Костер-Вальдау совершил неанонсированный визит в Киев и пережидал воздушную тревогу в метро.

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Николай Костер-Вальдау в Киеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Николай Костер-Вальдау; imdb.com

Вы узнаете:

Где заметили исполнителя роли Джейме Ланнистера

Как украинцы в соцсетях отреагировали на визит актера

Голливудский актер датского происхождения Николай Костер-Вальдау, исполнивший роль Джейме Ланнистера в культовом сериале "Игра престолов", совершил неанонсированный визит в Украину. Звезда на собственном опыте столкнулся с реалиями войны, с которыми ежедневно живут украинцы, и был вынужден спускаться в киевское метро во время воздушной тревоги. Об этом сообщило издание Khaosod Online.

О визите мирового актера стало известно благодаря внимательным киевлянам. Накануне Костера-Вальдау сфотографировали на станции метро "Золотые ворота", куда он вместе с другими жителями и гостями столицы спустился во время угрозы очередного воздушного удара со стороны РФ. Сообщается, что исполнитель роли Цареубийцы даже поставил раскладушку, чтобы переждать опасные часы под землей.

видео дня

Николай Костер-Вальдау в киевском метро / threads.com, скрин из видео elzwasteland

В Threads также появилось совместное фото с актером из популярного столичного заведения на Подоле. Поклонница, встретившая звезду, отметила, что он оказался очень приятным в общении.

"Он невероятно приятный и красивый мужчина. К сожалению, поболтать не вышло, потому что он спешил. Но вероятность встретить его на улицах Киева еще очень велика, особенно на Подоле", - поделилась эмоциями поклонница.

Николай Костер-Вальдау с поклонницей в Киеве / скрин из Threads

Украинские поклонники "Игры престолов" моментально подхватили новость о приезде актера и засыпали соцсети ироничными комментариями.

"Ланнистеры приехали в Киевскую Гавань".

"Джейме приехал на помощь Винтерфеллу и Северу перед зимним нашествием".

"Цареубийца не хочет в Москву съездить? Очень надо!"

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О персоне: Николай Костер-Вальдау Николай Костер-Вальдау - датский актёр, сценарист, продюсер и режиссер, сообщает Википедия. Широкую международную известность и номинации на престижные премии ("Эмми", "Сатурн", Гильдии киноактёров и другие) получил благодаря роли Джейме Ланнистера в культовом фэнтези-телесериале HBO "Игра престолов", в котором снимался с 2011 по 2019 год.

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