Победитель "МастерШеф. Профессионалы" потерял брата на фронте: "Остался ребенок"

Павел Серветник сообщил о гибели родного брата Максима, которому было 37 лет.

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Павел Серветник - МастерШеф. Профессионалы / коллаж: Главред, фото: скрин из видео, СТБ

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Что известно о гибели брата Павла Серветника

Что сообщил победитель "МастерШеф. Профессионалы"

Победитель первого сезона шоу "МастерШеф. Профессионалы" Павел Серветник сообщил о страшном горе в семье: на войне с российскими оккупантами погиб его родной брат Максим. Защитнику было всего 37 лет, у него остался маленький ребенок. Об этом кулинар рассказал в Instagram.

Со слезами на глазах Павел сообщил, что его брат отправился на передовую сразу после освобождения родного Херсона. За время службы Максим прошел через суровые испытания: пережил многочисленные ранения, тяжелые контузии и даже клиническую смерть, однако продолжал защищать страну. За мужество и отвагу воин был отмечен множеством наград. Не сдерживая эмоций, шеф-повар склонил голову над детским снимком, на котором они с братом запечатлены еще совсем маленькими.

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Павел Серветник потерял брата / скрин из видео

"Сегодня, ребята, к сожалению, рецептов не будет. Сегодня погиб мой брат. Ему было 37 лет. У него остался маленький ребенок, с дедушкой и бабушкой. Мы создали сбор средств, и если у вас есть возможность – поддержите его, пожалуйста", - со слезами обратился к подписчикам Павел.

Брат Павла Серветника служил в ВСУ / скрин из видео

Сейчас ребенок погибшего Героя находится на попечении дедушки и бабушки. Чтобы поддержать семью в это невыносимо тяжелое время, Павел открыл благотворительный сбор средств и призвал неравнодушных присоединиться к помощи.

У брата Павла Серветника остался маленький ребенок / скрин из видео

"Спасибо тебе, Макс, за все", - поблагодарил брата победитель "МастерШеф. Профессионалы".

Павел Серветник победил в проекте "МастерШеф. Профессионалы" в 2019 году. В начале полномасштабного вторжения он находился в оккупированном Херсоне, где вместе с единомышленниками выпекал хлеб и бесплатно раздавал его местным жителям. Позже шеф-повар вместе с женой выехал в США, а весной 2025 года открыл собственную кофейню на Манхэттене.

Видео Павла Серветника смотрите тут.

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Про шоу: МастерШеф МастерШеф - кулинарное реалити-шоу, появившееся в августе 2011 года на телеканале СТБ, украинская адаптация шоу MasterChef. В рамках проекта 20 человек соревнуются в своих кулинарных способностях. Победитель получает денежный приз и право учиться в престижной французской кулинарной школе Le Cordon Bleu, сообщает Википедия.

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