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Камалия снялась на БТР в военной форме и угодила в скандал - что она ответила

Кристина Трохимчук
29 октября 2026, 10:40
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Камалия получила много критики из-за видео под песню "Самбука".
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Камалия - скандал
Камалия - скандал / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Какой ролик Камалии вызвал шквал критики
  • Как певица ответила хейтерам

Известная украинская певица Камалия оказалась в центре скандала из-за своего нового видео в Instagram. Исполнительница опубликовала ролик, в котором в военной форме поет песню "Самбука", сидя на бронетранспортере вместе с защитниками. Кадры спровоцировали волну возмущения среди пользователей соцсетей.

Артистка поделилась видео с бойцами батальона "Бесовая дюжина" 12 ОВМБр, адресовав им теплые слова благодарности за силу и мужество. Впрочем, подписчики не оценили резкий контраст между тяжелой военной техникой, камуфляжем и развлекательным характером трека "Самбука", под который было записано видео. Некоторые пользователи назвали такое поведение неуместным.

видео дня
Камалию захейтили за видео в военной форме
Камалию захейтили за видео в военной форме / скрин из видео

Звезда не стала молчать и резко ответила критикам, напомнив о своем волонтерском статусе и практической необходимости такой одежды на передовой.

"А не хотели бы вы поехать к нашим защитникам, поддержать, помочь? Что вы сделали, диванные критики?! Я не просто певица, я - военный волонтер и имею право, когда еду к военным, одевать форму! А в чем еще мне там с ними бегать? Надеть концертное платье и каблуки?! И военная форма - это еще и безопасность в лесу!" - резко ответила Камалия.

Камалия - волонтерство
Камалия - волонтерство / фото: instagram.com, bisovaduzina

Певица добавила, что у нее есть официальные волонтерские шевроны и шевроны подопечной бригады. По ее словам, идея снять ролик под трек "Самбука" принадлежала самим военным, которые тоже хотят простых человеческих эмоций.

"Особенно больно читать о "танцах на костях". Я глубоко уважаю память погибших Героев и боль их семей. Понимаю, что отдельные слова песни могли вызвать мучительные ассоциации. Но не вырывайте их из контекста и не приписывайте нам презрения, которого не было!", - подытожила исполнительница.

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Видео Камалии смотрите тут.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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О персоне: Камалия

Камалия - украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины.

По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс".

В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" - была признана победителем фестиваля "Песня года".

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