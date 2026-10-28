"Мне тяжело": Монфис признался, как переживает разрыв со Свитолиной

Гаэль Монфис признался, что развод стал для него серьезным ударом и сейчас ему непросто справляться с эмоциями.

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Монфис признался, как переживает разрыв со Свитолиной / коллаж: Главред, фото: instagram.com/elisvitolina, instagram.com/iamgaelmonfils

Кратко:

Гаэль Монфис рассказал о своих трудностях после расставания

У Монфиса снизился аппетит

Французский теннисист Гаэль Монфис рассказал о своем эмоциональном состоянии после расставания с украинской спортсменкой Элиной Свитолиной. По словам теннисиста, разрыв тяжело отразился на его психологическом состоянии, тренировках и аппетите.

Как сообщает Yahoo! Sports, Монфис поделился переживаниями во время прямой трансляции на Twitch. Спортсмен признался, что развод стал для него серьезным ударом и сейчас ему непросто справляться с эмоциями.

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Теннисист отметил, что из-за пережитого ему трудно тренироваться с той интенсивностью, с которой он хотел бы. Кроме того, у него снизился аппетит, а привычные вещи стали восприниматься негативнее.

"Разрыв с Элиной очень сильно ударил по мне. Мне тяжело психологически, я не могу тренироваться так, как хотел бы. Я не собираюсь делать вид, что все иначе: я меньше ем, все кажется хуже", - признался Монфис.

Таким образом, спортсмен открыто рассказал о трудностях, с которыми столкнулся после расставания с украинской теннисисткой.

Элина Свитолина - развод

Элина Свитолина и Гаэль Монфис официально объявили о завершении своего брака в октябре 2026 года после пяти лет супружеской жизни. Звездная пара начала встречаться в конце 2018 года, а в июле 2021 года сыграла пышную свадьбу в Женеве. Уже в октябре 2022 года у них родилась дочь Скай. Несмотря на развод, экс-супруги подчеркнули, что между ними нет вражды и они остаются любящими родителями для дочери.

Свитолина призналась, что не была счастлива в браке с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Элина Свитолина / инфографика: Главред

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О персоне: Элина Свитолина Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призёр Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".

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