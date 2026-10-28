Куда делась Диана Дорожкина: что известно о жизни украинского дизайнера

Диана Дорожкина не столько исчезла, сколько изменила направление своей профессиональной деятельности.

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Куда делась Диана Дорожкина / Коллаж Главред, фото Instagram/diana.dorozhkina

Украинский дизайнер Диана Дорожкина в свое время была одной из заметных фигур украинской модной индустрии. Ее коллекции привлекали внимание публики, а саму модельера знали благодаря эффектным нарядам, корсетам и участию в модных показах. Однако сегодня имя Дорожкиной появляется в информационном пространстве значительно реже.

Куда делась Диана Дорожкина, где она сейчас живет и чем занимается, расскажет Главред.

Почему Диана Дорожкина исчезла из публичного пространства

Диана Дорожкина не столько исчезла, сколько изменила направление своей профессиональной деятельности. Если раньше ее имя прежде всего ассоциировалось с украинской модой и созданием одежды, то позднее в ее жизни все большую роль стало играть искусство.

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В интервью изданию "Факты", опубликованном в мае 2021 года, дизайнер рассказывала, что уже несколько лет живет между Украиной и Соединенными Штатами. По ее словам, в Америке она активно занималась художественными проектами и представляла свои работы в галереях.

Таким образом, снижение интереса к ее персоне в привычных светских новостях не означает, что Дорожкина отказалась от творчества. Напротив, она осваивала новые направления и развивалась за пределами традиционной модной индустрии.

Где сейчас живет Диана Дорожкина

В 2021 году Диана Дорожкина рассказывала, что проводит часть года во Флориде, а остальное время - в Киеве. Американский климат, по ее словам, подходил ей лучше, а жизнь за океаном открыла новые возможности для творческой реализации.

При этом дизайнер подчеркивала, что сохраняет тесную связь с Украиной. В Киеве жили ее родители и дочь Дарья, с которой у нее были близкие отношения.

Диана Дорожкина в Киеве / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Дорожкина отмечала, что переезд не означал отказа от родной страны. Она продолжала работать над проектами, связанными с украинской модой, и планировала возвращаться к созданию коллекций.

Однако эти сведения относятся к периоду, когда дизайнер давала интервью в 2021 году. Более свежих достоверных данных о ее нынешнем месте жительства в доступных публикациях недостаточно, поэтому утверждать, что сегодня она по-прежнему придерживается прежнего графика жизни между двумя странами, нельзя.

Чем занимается Диана Дорожкина сейчас

Широкой аудитории Диана Дорожкина известна прежде всего как модельер и основательница собственного модного дома. В 2002 году она открыла "Модный Дом Дианы Дорожкиной", где создавала авторские коллекции и работала с клиентами.

Особую известность дизайнеру принесли корсеты и наряды со сложным кроем и декоративными элементами. Ее работы представляли на модных мероприятиях за пределами Украины, в том числе в США.

Со временем творческие интересы Дорожкиной вышли за пределы дизайна одежды. В интервью 2021 года она рассказывала, что занимается созданием объемных художественных объектов и скульптурных композиций. Одной из таких работ стала трехмерная конструкция "Возрождение Вселенной", представленная в галерее во Флориде.

Как сейчас выглядит Диана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

По словам модельера, искусство позволило ей по-новому раскрыть себя и начать профессиональную жизнь в другой стране.

У Дианы Дорожкиной есть свой сайт, где главными являются три направления: Фешн, арт и дизайн.

Впрочем, ее последние коллекции датированы 2017 годом. Однако дизайнер продолжает заниматься творчеством и создает просто невероятные скульптуры.

Диана Дорожкина и ее скульптуры / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Диана Дорожкина и ее скульптуры / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Кроме того, в марте во Флориде прошла личная выставка дизайнера.

"За годы своей карьеры Дорожкина создала множество произведений искусства, используя авторские, уникальные техники и материалы. В её портфолио - живописные полотна, коллажи и эффектные, эстетически выразительные манекены; эти работы экспонировались в различных галереях и сегодня находятся в частных коллекциях. Сегодня Дорожкина живёт в США и посвящает себя созданию уникальных скульптур и картин", - сказано в представлении знаменитости.

Чем сейчас занимается Диана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Что известно о личной жизни Дианы Дорожкиной

Несмотря на интерес к ее карьере, дизайнер старалась сохранять определенную дистанцию между профессиональной деятельностью и личной жизнью.

Известно, что у Дианы есть дочь Дарья. В интервью 2021 года Дорожкина рассказывала, что дочь предпочла остаться в Украине и занималась конным спортом. Дизайнер говорила о теплых отношениях с наследницей и признавалась, что тяжело переносит разлуку с близкими.

Почему о Диане Дорожкиной стали меньше говорить

Интерес к знаменитостям нередко меняется вместе с профессиональными приоритетами самих публичных людей. В период активной работы в модной индустрии Дорожкина регулярно появлялась в светской хронике, участвовала в показах и давала интервью.

Когда дизайнер сосредоточилась на художественных проектах и жизни за границей, ее имя стало реже фигурировать в привычных публикациях о моде и украинском шоу-бизнесе.

Чем сейчас занимается Диана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

При этом отсутствие частых новостей не дает оснований считать, что она прекратила профессиональную деятельность. По последним найденным подробным интервью, Дорожкина продолжала заниматься творчеством и развивать себя в качестве художника.

Куда делась Диана Дорожкина: что известно на сегодня

Диана Дорожкина - украинский дизайнер, которая со временем расширила свою деятельность и обратилась к современному искусству. В 2021 году она рассказывала о работе в США, художественных проектах и жизни между Флоридой и Киевом.

Чем сейчас занимается Диана Дорожкина / Фото Instagram/diana.dorozhkina

Поэтому говорить о полном исчезновении модельера из творческой среды было бы неправильно. Скорее, ее профессиональная деятельность стала менее заметной в привычной светской повестке, а интересы вышли за рамки создания одежды.

При этом точных подтвержденных сведений о том, где Диана Дорожкина живет сейчас и над какими проектами работает в 2026 году, недостаточно. Чтобы рассказать о ее нынешней жизни более подробно, необходимы актуальные интервью или публикации самой дизайнерки.

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