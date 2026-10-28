Журнал People назвал самого красивого мужчину 2026 года: реакция сети

Некоторые пользователи Instagram усомнились в том, что Ноа Вайли заслуживает этого звания.

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Журнал People назвал самого красивого мужчину 2026 года / коллаж: Главред, фото: instagram.com/therealnoahwyle

Кратко:

Ноа Вайли - американский актер театра, кино и телевидения

Сам актер признался, что новость о награде застала его врасплох

Журнал People объявил обладателя титула Sexiest Man Alive за 2026 год. Победителем стал 55-летний американский актер Ноа Вайли, известный по медицинским сериалам "Скорая помощь" и "Питт".

Сам актер признался, что новость о награде застала его врасплох. По словам Вайли, сначала он даже подумал, что над ним подшучивают.

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"Это звучало как розыгрыш. Я не ожидал, что в этой жизни получу такой титул. Это правда. Моя жена Сара вполне довольна этим и считает это подтверждением своего вкуса в мужчинах", - рассказал актер.

Однако выбор журнала вызвал неоднозначную реакцию в социальных сетях. Некоторые пользователи Instagram усомнились в том, что Вайли заслуживает этого звания.

"Это что, шутка?", "Серьезно, никого больше не было?", "Вы сами не верите, что он сейчас самый красивый мужчина", "Ничего личного, но Шон Хетоси был совсем рядом", "Сколько он вам заплатил?" - пишут комментаторы.

Впрочем, нашлись и те, кто встал на защиту актера. Они напомнили, что при выборе самого красивого мужчины года People учитывает не только внешность, но и личные качества, харизму, чувство юмора, талант и влияние на культуру.

"Для тех, кому это не по душе… Титул Sexiest Man Alive по версии журнала People никогда не касался исключительно внешности. При выборе учитываются харизма, уверенность в себе, характер, личные качества, чувство юмора, доброта, искренность, талант, достижения и культурное влияние. Речь идет о человеке в целом, а не только о красивом лице или идеальном теле. И, кстати, на мой взгляд, он просто невероятный - с годами становится только лучше, словно дорогое вино!" - написал один из пользователей.

Фото: instagram.com/therealnoahwyle

Ноа Вайли - американский актер театра, кино и телевидения. Широкую известность ему принесла роль доктора Джона Картера в сериале "Скорая помощь". Также он сыграл ученого Флина Карсена в трилогии телефильмов "Библиотекарь" и последовавшем за ней сериале "Библиотекари".

В последние годы актер вновь привлек внимание зрителей благодаря сериалу "Питт", в котором исполняет роль доктора Майкла "Робби" Робинавича. Его герой - опытный врач травматологического отделения в Питтсбурге, который руководит работой службы неотложной помощи и обучает молодых интернов.

В 2025 году звание самого сексуального мужчины по версии People получил британский актер Джонатан Бейли.

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Об источнике: People People - американский еженедельный журнал о знаменитостях, издаваемый компанией Time Inc. Первый номер вышел 4 марта 1974 года. Журнал имеет самую большую аудиторию среди всех американских изданий - 46,6 миллиона читателей. В октябре 2005 года журнал Advertising Age назвал его "Журналом года" за достижения в рекламной и редакционной сферах.

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