Звезда "Бриджертонов" и открытый гей: назван самый сексуальный мужчина 2025 года

Анна Подгорная
5 ноября 2025, 02:43
Джонатан Бейли проявил чудеса скромности, комментируя свой новый "титул".
Джонатан Бейли
Джонатан Бейли Бриджертоны - актера назвали самым сексуальным в 2025 году / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Вкратце:

  • Джонатан Бейли стал самым сексуальными мужчиной 2025 года по версии People
  • Актер поделился своей реакцией на новый статус

"Самый сексуальный мужчина в мире" - титул, который журнал People ежегодно присваивает с 1985 года. Недавно этой традиции исполнилось целых 40 лет.

В 2025 году редакция остановила свой выбор на английском актере Джонатане Бейли (Энтони Бриджертон из сериала "Бриджертоны", Фиеро из фильма "Злая"). Артист - первый открытый гей, который удостоился "титула" от People.

В интервью изданию самый сексуальный мужчина 2025 года скромно отметил, что был польщен таким их выбором. "Это огромная честь. Конечно, я невероятно польщен. И это совершенно абсурдно", - со смехом отметил он. Бейли также рассказал, что его близкие не знали о его новом титуле, поэтому появление на обложке журнала, да еще и в новом амплуа стало для многих из них сюрпризом.

"Они (друзья - прим. редактора) будут в ярости, что я им не рассказал. А потом просто будут визжать от радости. Они видели, как я рос. За маской сексуального мужчины скрываются другие правды, которые они знают и которым были свидетелями. Они знают секреты", - поделился Джонатан Бейли.

Джонатан Бейли
Джонатан Бейли Бриджертоны - актера назвали самым сексуальным в 2025 году / фото: instagram.com/people

Об издании People

People - американский еженедельник про звезд и селебритиз, моду и стиль жизни. Публикуется с 1974, позже появилась веб-версия журнала. Известен своими ежегодными рейтингами - "100 самых красивых людей", "Самый сексуальный мужчина года", "Сама сксуальная женщина года", "Лучший/худший наряд" и пр. Является одним из самых читаемых изданий - по состоянию на 2018 его аудитория исчислялась более чем 35.9 миллионами поклонников.

