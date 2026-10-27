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"Больно прощаться": скончался звезда сериала "Слуга народа"

Кристина Трохимчук
27 октября 2026, 10:38
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Ушел из жизни известный актер Юрий Якуша.
'Больно прощаться': скончался звезда сериала 'Слуга народа'
Юрий Якуша умер / коллаж: Главред, фото: pexels.com; facebook.com, Театр на Печерске

Вы узнаете:

  • Умер Юрий Якуша
  • Какими ролями прославился актер

На 52-м году жизни скончался талантливый актер Юрий Якуша. Артист запомнился зрителям яркими ролями в театре и популярных сериалах, в частности политической комедии "Слуга народа". О потере сообщили в Facebook "Театра на Печерске".

Причину смерти актера пока не разглашают. В театре поделились теплыми воспоминаниями о его характере, эрудиции и неповторимом чувстве юмора.

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Юрий Якуша - причина смерти
Юрий Якуша - причина смерти / фото: facebook.com, Геннадий Минаев

"Ушел из жизни Юрий Якуша - наш коллега, сокурсник и товарищ, один из тех, кто стоял у истоков Театра на Печерске. Юрий был очень талантливым, начитанным актером. А еще - человеком, который с полной серьезностью мог рассказывать самые смешные вещи. С ним связано множество курьезных историй. Он был задействован в знаковых представлениях, навсегда остающихся частью нашей общей истории. Сегодня нам больно прощаться с человеком, который был частью нашей жизни, нашей юности и нашей истории", - говорится в заявлении театра.

Представители родного театра выразили глубокую скорбь и благодарность за годы совместной работы. Дату и точное время прощания с Якушей пообещали обнародовать дополнительно. При этом уже известно, что церемония состоится в помещении "Театра на Печерске".

Юрий Якуша - фильмы и сериалы
Юрий Якуша - фильмы и сериалы / фото: facebook.com, Юрий Якуша

"Юра, спасибо за общий путь, за талант, за истории, которые мы еще долго будем вспоминать, и за то, что был частью нашей театральной семьи! Покойся с миром", - эмоционально написали коллеги актера.

Юрий Якуша - биография

Юрий Якуша родился 6 января 1975 года. В 1999 году он окончил Киевский институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, где учился на актерском курсе Николая Рушковского. С 1999 по 2008 год артист служил в Киевском академическом театре на Печерске, где играл в знаковых постановках "Человек из Ламанчи", "Остров нашей Любви и Надежды", "Арлекино" и "Ионыч".

Юрий Якуша - Слуга народа
Юрий Якуша - Слуга народа / фото: facebook.com, Юрий Якуша

Позже он также выступал на сцене Киевского академического театра юного зрителя на Липках, участвуя в спектаклях "Вишневый сад", "Сон летней ночи", "Ромео и Джульетта", "Приключения Тома Сойера" и других.

С 2001 года актер активно снимался в кино и сериалах. В его фильмографии - работы в проектах "За двумя зайцами", "Возвращение Мухтара", "Враг номер один" и "Деревня на миллион". Одной из самых заметных телевизионных работ Юрия стала роль министра инфраструктуры Сергея Павловича в популярном украинском сериале "Слуга народа" с Владимиром Зеленским в главной роли.

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Про сериал: "Слуга народа"

"Слуга народа" - украинский комедийный политический телесериал производства студии "Квартал-95", премьера которого состоялась 16 ноября 2015 года на телеканале "1+1", сообщает Википедия. Сюжет разворачивается вокруг простого и честного учителя истории Василия Голобородька, чей эмоциональный монолог с критикой власти случайно попадает на YouTube и набирает миллионы просмотров. Благодаря краудфандинговой кампании, организованной его учениками, Голобородько регистрируется кандидатoм и неожиданно побеждает на президентских выборах. Главную роль в сериале исполнил Владимир Зеленский, который впоследствии реально стал Президентом Украины.

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