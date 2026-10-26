"Перевести эти песни": Астафьева высказалась о возвращении NIKITA

Даша Астафьева призналась, что не закончила музыкальную карьеру.

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Даша Астафьева - NIKITA / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Даша Астафьева

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Даша Астафьева пыталась возродить группу NIKITA

Почему ей не удалось договориться с Юрием Никитиным

Известная украинская модель, певица и волонтер Даша Астафьева откровенно ответила на вопрос о возрождении культовой группы NIKITA. В интервью 24 каналу артистка прокомментировала переговоры с продюсером Юрием Никитиным и объяснила, планирует ли возвращаться к музыкальной карьере.

Астафьева подтвердила, что в обществе действительно существует высокий спрос на возрождение NIKITA. Певица не раз предлагала продюсеру адаптировать старые треки и перевести их на украинский язык, однако их взгляды на будущее группы кардинально разошлись.

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Группа NIKITA / скрин из видео

"Мы с Юрием обсуждали такую возможность. Я неоднократно предлагала перевести эти песни на украинский язык и спеть их. Но Юрий, в своем стиле, как всегда, ждет случая создать новую группу NIKITA. В это я очень сильно не верю, ведь не представляю группу NIKITA без ее участниц. К сожалению, на этот раз наши интересы не совпали", - откровенно призналась Даша.

Кроме того, Астафьева рассказала, почему не позволяет себе ностальгировать по былой славе и сценическому образу.

"Недавно я прочитала очень классное исследование о том, что скучать по чему-то из прошлого - это не очень полезно. Нужно создавать новые связи, влюбляться в что-то новое, интересоваться чем-то новым. Поэтому я даже при малейшем поводе, когда ловлю себя на мысли вспомнить или соскучиться по прежней версии себя, останавливаюсь и стараюсь не запускать эту программу", - поделилась певица.

Даша Астафьева - интервью / фото: instagram.com, Даша Астафьева

По словам артистки, она допускает, что однажды полноценно вернется на сцену и исполнит новые композиции. Однако сейчас ее приоритеты сместились в сторону просветительской и культурной деятельности.

"Я хочу уточнить, что я не завершила свою музыкальную карьеру. Иногда я выступаю, но преимущественно это благотворительные события", - подытожила Даша Астафьева.

Даша Астафьева инфографика / Фото: Главред

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О персоне: Даша Астафьева Дарья (Даша) Викторовна Астафьева - украинская модель, певица, актриса, телеведущая и волонтер. Солистка группы NikitA (2008-2017), сообщает "Википедия".

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