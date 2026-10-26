"Он еще не знает": бэк-вокалистка Жадана поразила дуэтом с Могилевской на "Голосі країни"

Оксана Пидопригора покорила тренера Наталью Могилевскую.

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"Голос країни-14" - Наталья Могилевская с участницей / коллаж: Главред, фото: 1+1; скрин из видео

Вы узнаете:

Как бэк-вокалистка Сергея Жадана попала в команду Натальи Могилевской

Чем звездная тренерша ошеломила участницу "Голосу країни-14"

Премьера 14-го сезона популярного вокального шоу "Голос країни" подарила зрителям яркие эмоции и неожиданные дуэты. Одной из самых запоминающихся участниц "слепых прослушиваний" стала Оксана Пидопригора - вокалистка, работающая в команде известного украинского писателя и музыканта Сергея Жадана. На сцене проекта она исполнила легендарный хит "Can't Help Falling in Love", сообщает 1+1.

Выступление Оксаны настолько впечатлило Наталью Могилевскую, что артистка не только развернула свое тренерское кресло, но и неожиданно поднялась на сцену, чтобы исполнить композицию дуэтом с участницей. Оксана призналась, что была поражена вокальными данными и энергетикой звездной наставницы.

видео дня

Оксана Пидопригора - слепые прослушивания / скрин из видео

"Нет, я не ожидала, что она выйдет! У нее на самом деле очень классный альт. Я не знала этого о ней, ведь большинство ее песен написаны в ее привычном вокальном диапазоне. Но у нее такие низкие ноты! Я искренне впечатлена. И то, что она вышла и захотела спеть со мной, - это фантастика. Она очень энергичная, заполняет собой всю сцену. Просто солнышко!", - поделилась Оксана.

С 2023 года Оксана работает бэк-вокалисткой группы Сергея Жадана в Харькове и активно ездит с музыкантом в туры. Впрочем, о своем участии в главном вокальном шоу страны она заранее звезде не сообщала.

Оксана Пидопригора и Наталья Могилевская / скрин из видео

"Он еще не знает. Думаю, расскажу уже после эфира. Хотя, возможно, скоро узнает, ведь здесь есть наши общие знакомые", - рассказала артистка.

Выступление Оксаны Пидопригоры - "Голос країни-14":

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Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская показала закулисье "Голоса країни" своей младшей дочери. Известная певица и тренер 14-го сезона шоу привела Софию на работу, чтобы познакомить девочку с магией телевизионных съемок.

Также Alyona Alyona продолжила делиться с подписчиками деталями реабилитации после бариатрической операции. На второй день после хирургического вмешательства рэперша показала свой живот и честно рассказала о проблемах со здоровьем.

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О персоне: Наталья Могилевская Наталья Алексеевна Могилевская - украинская певица, автор исполнитель, композитор, актриса и телеведущая, продюсер. Народная артистка Украины (2004).

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