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Сестра Ефросининой показала избитую дочь: внучку Ющенко

Алена Кюпели
25 октября 2026, 18:02обновлено 25 октября, 18:45
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Лиза Ющенко живет в террористической России и активно ведет свои соцсети.
Лиза Ющенко пробила очередное дно
Лиза Ющенко пробила очередное дно / Коллаж Главред, фото Instagram/liza_u

Кратко:

  • Что случилось с Варварой Ющенко
  • Что написала ее мать

Бывшая невестка Виктора ЮщенкоЛиза Ющенко, которая живет в стране-террористе РФ и за время полномасштабного вторжения РФ в Украину так и не высказала свою позицию, показала свою дочь Варвару.

Тогда никому неизвестная женщина вышла замуж за сына экс-президента Виктора Ющенко Андрея и родила дочь. Сейчас они обе живут в террористической России.

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На своей странице в Instagram, Ющенко показала Варвару в странном образе. На этот раз не с сумкой Hermes, а с ссадинами и синяками. Она не пояснила, почему ее несовершеннолетняя дочь находится в таком виде.

Ющенко показала избитую дочь
Ющенко показала избитую дочь / Фото Instagram/liza_u

Однако, скорее всего, речь идет о какой-то фотосессии или съемках.

Свой пост она подписала простым: "Моя идеальная малышка".

Лизу Ющенко развели в Москве
Лизу Ющенко живет в Москве / Фото Instagram/liza_u

Лиза Ющенко - бывшая жена старшего сына экс-президента Украины Виктора Ющенко Андрея. Также она является младшей сестрой украинской телеведущей Маши Ефросининой. После развода с Андреем Ющенко Лиза уехала из Украины, забрав с собой дочь Варвару.

Лиза Ющенко о войне

Лиза Ющенко молчит о войне в Украине, не реагирует на самые жуткие обстрелы и трагедии. В день обстрела или траура, она спокойно может постить сториз с тусовок или поездок со своими российскими подругами.

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Ранее также Жерар Депардье направил деньги от проданной российской квартиры на помощь Вооруженным силам Украины.

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О персоне: Лиза Ющенко

Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена.

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