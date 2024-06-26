Варвара Ющенко пытается вести роскошный образ жизни с самого детства.

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Лиза Ющенко - любительница дорогих украшений / коллаж: Главред, фото: instagram.com/liza_u

Младшая сестра украинской ведущей Маши Ефросининой и бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Ющенко – Лиза Ющенко, которая живет в Москве и молчит о войне в ее родной стране, которую развязала страна-террорист РФ, продолжает жить свою роскошную жизнь, а также активно прививает такие же привычки своей дочери Варваре.

В частности, на своей странице в Instagram, она поделилась фото, на котором сфотографировала девочку-тинейджера. Только на одной руке у Варвары можно разглядеть украшений больше, чем на 400 тысяч гривен. Сестры Ефросинины глубоко уважают ювелирный дом Cartier и всячески подчеркавают таким образом свой статус.

Варвара Ющенко и Cartier / Скриншот Instagram liza_u

Стоимость украшений французского бренда на сайте / Скриншот cartier.com

Стоимость украшений французского бренда на сайте / Скриншот cartier.com

Кто такая Лиза Ющенко? Елизавета Ющенко - бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко, жена Андрея Ющенко (июль 2009 года - декабрь 2012; в 2010 родила дочь Варвару). Младшая сестра украинской ведущей и общественной деятельницы Маши Ефросининой. По специальности психолог. В 2014 году Лиза Ющенко вышла замуж за российского бизнесмена. видео дня

Ранее на своей странице в Instagram Лиза опубликовала фото в платье от Saint Laurent за $3,3 тыс и с сумкой от Hermes за $28 – 32 тыс. А до этого, мать и дочь появлялись с разными моделями эксклюзивной сумки от Hermes.

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Отметим, украинский ведущий Слава Демин в своем шоу раскритиковал Лизу Ющенко за малодушие, противопоставляя ее молчание и жизнь в стране-оккупанте масштабной благотворительной деятельности Маши Ефросининой. За это он наградил Лизу обидным званием.

А также ранее Машу Ефросинину московский суд заочно приговорил к семилетнем заключению в "деле о фейках". Ефросинина с этой клоунады уже посмеялась, а теперь свою реакцию на эту новость опубликовала ее младшая сестра, бывшая невестка третьего президента Украины Лиза Ющенко.

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