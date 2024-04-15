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"Моя дорогая и любимая": Виктор Ющенко впечатлил обращением к своей дочери

Элина Чигис
15 апреля 2024, 18:05
Виктор Ющенко тепло поздравил свою старшую дочь с днем рождения и подобрал впечатляющие слова.
Виктор Ющенко
Виктор Ющенко обратился к дочери Виталины / коллаж: Главред, фото: facebook.com/president.ukraine

Экс-президент Украины Виктор Ющенко поздравил свою дочь Виталину с праздником, подобрав, невероятные слова. Сегодня ей исполнилось 44 года.

На своей странице в соцсетях Ющенко опубликовал подборку фото с дочерью, не забыв и добавить архивный кадр. Экс-президент с дочерью позируют возле школы 1 сентября.

Также политик дополнил пост теплыми словами.

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"Доченька моя родная, дорогая и любимая! Сердечко, поздравляю тебя с Днем рождения и желаю всегда оставаться такой прекрасной, невероятно красивой, с добрым сердцем, с открытой душой и светлыми мечтами! Ты настоящая награда, которую сам Бог подарил мне. Люблю тебя и обещаю всегда тебя оберегать от зла, слышать и понимать во всех жизненных ситуациях. Огромных успехов в твоем труде, веселого вдохновения, верных друзей и безграничного счастья на долгие-длинные годы безоблачного и мирной жизни! Любовь, удачи, добра, тепла - и пусть бережет тебя счастливая судьба, а все, что ты делаешь, - всегда ведет прямо к мечте! С праздником, родная!" - написал Ющенко.

Кто такая Виталина Ющенко

Виталина Ющенко – старшая дочь Виктора Ющенко. Ее мать – первая жена политика Светлана Колесник, учительница украинского языка и литературы.

У Виталины Ющенко трое детей. Отцом старшей дочери Доменики является бизнесмен Михаил Гончар, а Виктора и Андриану она родила от предпринимателя Алексея Хахлева. Пара развелась в 2011 году. Свои нынешние отношения Виталина Ющенко не афиширует.

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Отметим, во время разговора Светланы Билоножко с Дмитрием Гордоном, журналист упомянул, что сам Билоножко ему однажды рассказывал, как в юности он дрался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

А также ранее третий украинский президент Украины Виктор Ющенко назвал две вещи, которые приведут нашу страну к победе в войне с Россией.

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