Вдова Билоножко рассказала, как певец дрался с Виктором Ющенко из-за женщин

Светлана Билоножко призналась, что в этих схватках были не только кулаки, но и поножовщина.

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Виктор Ющенко и Виталий Билоножко дрались в юности из-за женщин / коллаж: Главред, фото: facebook.com/president.ukraine, facebook.com/vitaliy.bilonozhko

С момента внезапной кончины украинского певца с уникальным бархатным басом Виталия Билоножко прошло чуть больше месяца, но его вдова, певица Светлана Билоножко по-прежнему не может справиться с утратой. Артистка дает много интервью, в которых рассказывает о том, каким замечательным человеком был ее муж.

Правда, не обходится и без пикантных историй. Так, во время недавней беседы Светланы Григорьевны с Дмитрием Гордоном, журналист упомянул, что сам Билоножко ему однажды рассказывал, как в юности он дрался с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

Оба мужчины родом из Сумской области и их села находились недалеко друг от друга. Между Ющенко и Билоножко часто происходили стычки из-за девушек. Слова Гордона подтвердила вдова певца.

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Светлана Билоножко рассказала, что драки были настолько ожесточенными, что иногда кроме кулаков в ход шло и холодное оружие. "Он мне это рассказывал. Говорил: "Самое интересное, что все его (Виктора Ющенко - прим. редактора) девушки переходили ко мне... Посмотри". Он раздевался, а у него там ножевые ранения, там, там, там. Драки были не на шутку!" - признается артистка.

Примечательно, что с возрастом Билоножко и Ющенко даже стали друзьями: бывший гарант высоко ценил талант певца и был частым гостем в их со Светланой Григорьевной доме.

Ранее стало известно, от чего умер Виталий Билоножко. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.

Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкого конца.

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