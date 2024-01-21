"Не хотел, чтобы его видели": жена Билоножко рассказала про последние дни певца

Покойный Виталий Билоножко глубоко ранил души близких и поклонников своим уходом.

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Умер Виталий Билоножко - жена рассказала про его последние дни / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vitaliy.bilonozhko

Народный артист Украины, певец с уникальным бархатным басом Виталий Билоножко умер 9 января. Его уход стал шоком не только для поклонников, но и для его близких.

Вдова артиста, певица и его коллега Светлана Билоножко в интервью каналу Rostyslove Production призналась - Виталий Васильевич болел давно, но ушел внезапно. Незадолго до смерти он почувствовал недомогание, но упорно отказывался от госпитализации. Однако его состояние ухудшалось, и он все же согласился лечь в клинику.

"Это произошло внезапно. Он себя не очень хорошо чувствовал. Сахарный диабет давал о себе знать. Мы лечились, ходили на капельницы. Все было вроде хорошо. Накануне ему стало не очень хорошо. Я вызвала скорую. Говорил: "Светлана, все будет хорошо". Врачи сказали, что нужна госпитализация. Диабет - это очень коварная болезнь. Забрали Виталия в больницу. Вроде бы все шло как надо. 9 января его не стало. Сыну позвонили из больницы", - вспоминает Светлана Григорьевна.

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Певица также рассказала, почему на самом деле Билоножко в последние годы перестал выступать и появляться на публике, хотя и отчаянно мечтал про сцену - легендарный артист не хотел, чтобы поклонники видели его больным. Виталий Васильевич до последнего верил в свое выздоровление и скорую встречу со своей аудиторией.

"Он не хотел, чтобы его видели таким немного уставшим, что он чувствует боль, что не все в порядке. Он хотел вылечиться. Говорил: "Ох, я тогда спою". Это единственная причина. Он не появлялся в публичных местах", - говорит супруга певца.

Также Светлана Билоножко отметила, что лечиться артист не любил, и даже в последние годы, несмотря на болезнь, не захотел отказываться от своей многолетней вредной привычки - курения.

Ранее стало известно, от чего умер Виталий Билоножко. Об этом рассказала вдова артиста, певица Светлана Билоножко. Последние дни он провел в больнице, однако врачи не смогли спасти жизнь Виталию Васильевичу.

Меж тем певец до последнего поддерживал связь с поклонниками. Его социальные сети открыли общественности, о чем говорил в свои последние дни покойный Билоножко. Отмечается, что слова артиста сквозили предчувствиями близкого конца.

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