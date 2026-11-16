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"Потерял музыкантов": Олег Скрипка раскрыл, что произошло с группой "ВВ"

Кристина Трохимчук
16 ноября 2026, 16:58
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"Воплі Відоплясова" столкнулись с проблемами после выезда музыкантов за границу.
Олег Скрипка - где сейчас музыканты "ВВ"
Олег Скрипка - где сейчас музыканты "ВВ" / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Куда пропали гитарист, басист и барабанщик "ВВ"
  • Кого из бывших участников Олег Скрипка хочет вернуть в группу

Фронтмен рок-группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка впервые открыто рассказал о серьезных трудностях, с которыми столкнулся коллектив после 24 февраля 2022 года. В интервью проекту "Міністерство премʼєр" артист признался, что фактически лишился прежнего состава группы.

Гитарист Евгений Рогачевский вместе с сыном отправился на фронт защищать Украину, а барабанщик и бас-гитарист выехали за границу. По словам Скрипки, потеря ключевых участников поставила существование коллектива под большой вопрос. Музыкант всерьез размышлял над тем, чтобы закрыть проект и сосредоточиться исключительно на сольном творчестве.

видео дня
Олег Скрипка
Олег Скрипка - что произошло с группой ВВ / скрин из видео

"Для меня моя сольная карьера была побочной. Альбомов "ВВ" намного больше, чем моих сольных. Я писал песни для "ВВ", был продюсером и тому подобное. Эта история тянулась до полномасштабного вторжения. Дело в том, что я потерял музыкантов. Гитарист Евгений Рогачевский ушел на фронт со своим сыном, а два музыканта уехали за границу - барабанщик и басист. Передо мной возникла дилемма: или полностью остановить "ВВ" и начать сольную карьеру, или все же продолжать "ВВ"", - поделился артист.

В итоге музыканты приняли общее решение довести до конца альбом, над которым начали работать еще до полномасштабной войны. Если же "выдернуть" уехавших за границу коллег не удастся, фронтмен намерен привлечь к выступлениям основателей группы, с которыми начинал свой путь почти 40 лет назад.

Олег Скрипка - Воплі Відоплясова
Олег Скрипка - "Воплі Відоплясова" / скрин из видео

"Сейчас мы ведем с ними переговоры. Это те музыканты, которые уже не играли с нами 20 или 30 лет, - Юрко Здоренко и Саша Пипа. В следующем году будет 40 лет нашей концертной деятельности. Мы планируем несколько концертов. Не знаю, сколько их будет. В зависимости от нашей ситуации", - отметил певец.

Напомним, сам Олег Скрипка не стал называть фамилии музыкантов, покинувших страну, однако до полномасштабного вторжения места барабанщика и бас-гитариста в "Воплях Відоплясова" занимали Сергей Сахно и Николай Усатый.

Олег Скрипка
Олег Скрипка / инфографика: Главред

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