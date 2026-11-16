"Вы выиграете войну": принц Гарри прибыл в Украину и сделал важное заявление

Герцог Сассекский выступил на международной конференции во всеукраинском центре военной травмы Superhumans и лично посетил Всеукраинские Игры Непокоренных.

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Принц Гарри в Украине / коллаж: Главред, фото: facebook.com, Максим Козицкий

Вы узнаете:

Зачем принц Гарри приехал в Украину

Какое заявление он сделал

Британский принц Гарри уже в четвертый раз с начала полномасштабного вторжения посетил Украину. Герцог Сассекский побывал во Львове, где принял участие в первой международной конференции по вопросам военной травмы Superhumans War Trauma. Видео визита члена британской королевской семьи появилось в Instagram.

Выступая перед украинскими медиками и иностранными экспертами, принц Гарри обратил внимание на то, как радикально изменилась роль Украины в мировом медицинском сообществе. По его словам, сегодня украинские специалисты обладают уникальными знаниями, которые перенимают их зарубежные коллеги.

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Принц Гарри - Игры Непокоренных / фото: facebook.com, Максим Козицкий

"Международные партнеры на протяжении многих лет приезжали, чтобы поддержать Украину и поделиться своим опытом. Теперь я понимаю, что роли изменились. Ведь Украина сейчас переживает такие реалии войны, которых ни одна другая страна раньше не знала. Вы – единое целое, и это единство действительно стоит беречь. Спасибо за ваше время и усилия. Спасибо за ваш опыт. Слава Украине!", - отметил принц Гарри.

Также герцог Сассекский сделал жизнеутверждающее заявление об окончании войны и новой роли Украины в мире.

Принц Гарри с украинскими ветеранами / фото: facebook.com, Максим Козицкий

"Вы выиграете войну, а затем станете успешными, поскольку усвоите уроки прошлого", - заявил принц Гарри со сцены.

Кроме того, во время своего визита во Львов он посетил Всеукраинские Игры Непокоренных, где лично болел за украинских воинов на соревнованиях по регби на креслах колесных. Об этом на своей странице в Facebook рассказал глава Львовской ОГА Максим Козицкий, напомнив, что именно принц Гарри в 2014 году основал движение Invictus Games.

Принц Гарри посетил Львов / фото: facebook.com, Максим Козицкий

"И это особенно трогательно, ведь именно принц Гарри в 2014 году основал Invictus Games. А теперь он приехал в Украину, чтобы быть рядом с нашими защитниками, для которых спорт стал важной частью восстановления после ранений", - отметил Козицкий.

Напомним, что по итогам всеукраинских соревнований во Львове будет сформирована национальная сборная из 60 ветеранов и военнослужащих, которые представят Украину на международных Играх Непокоренных в 2027 году.

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