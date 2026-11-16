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"Мне не стыдно, а было очень": Могилевская в слезах рассказала о личной боли

Кристина Трохимчук
16 ноября 2026, 11:52
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Выступление участницы шоу "Голос країни 14" побудило известную певицу впервые рассказать о пережитом.
Наталья Могилевская - Голос країни-14
Наталья Могилевская - Голос країни 14 / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • О чем рассказала актриса Алена Якименко
  • Какое признание сделала Наталья Могилевская

Выступление 27-летней украинской актрисы театра и кино Алены Якименко на проекте "Голос країни 14" обернулось не просто музыкальным номером, а эмоциональным рассказом о пережитом насилии. Как сообщает 1+1, девушка исполнила легендарную песню "Черемшина" и побудила Наталью Могилевскую сделать личное признание.

Алена открыто рассказала о непростых условиях работы в одном из столичных театров и скандале вокруг бывшего художественного руководителя Андрея Билоуса, связанном с обвинениями в домогательствах и отношении к актрисам как к сексуальным объектам. Признания артистки вызвали огромный общественный резонанс, а сама она сообщила, что до сих пор посещает психолога.

видео дня
Наталья Могилевская рассказала о пережитом насилии
Наталья Могилевская рассказала о пережитом насилии / скрин из видео

Эмоциональный рассказ участницы до глубины души тронул звездного тренера Наталью Могилевскую. Не сдерживая слез, певица крепко обняла девушку и призналась, что тоже неоднократно сталкивалась с подобным в своей жизни.

"Хочу вам сказать огромную благодарность. За мою жизнь несколько раз я, к сожалению, знала, что это такое. Но у меня не хватило смелости сказать", - призналась артистка.

Наталья Могилевская не сдержала слез
Наталья Могилевская не сдержала слез / скрин из видео

Могилевская не стала вдаваться в подробности пережитого, однако подчеркнула, что в прошлом испытывала жгучий стыд. Теперь же она искренне восхищается смелостью молодых женщин, которые не боятся говорить правду.

"Я очень счастлива, что ты есть. Сегодня у меня есть и смелость, и желание сказать об этом. И мне не стыдно, а было очень! Я тебе очень благодарна", - заявила Наталья Могилевская.

Наталья Могилевская
Наталья Могилевская / инфографика: Главред

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