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Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом в истории

Виталий Кирсанов
14 ноября 2026, 22:22
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В 2021 году журнал Rolling Stone поставил "All Along the Watchtower" на 40-е место в рейтинге 500 величайших песен всех времен.
Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом
Песня 1967 года из 12 строк неожиданно стала величайшим хитом / коллаж: Главред, фото: Википедия

Кратко:

  • Боб Дилан записал песню в 1967 году для альбома John Wesley Harding
  • Настоящую популярность песне принесла версия Джими Хендрикса

Песня американского рок-музыканта и лауреата Нобелевской премии по литературе Боба Дилана получила мировое признание благодаря Джими Хендриксу, которого считают одним из величайших гитаристов в истории рок-музыки. Его необычная интерпретация настолько преобразила оригинальную композицию, что впоследствии даже сам Дилан начал ориентироваться на исполнение коллеги, пишет Parade.

Речь идет о песне "All Along the Watchtower", записанной Диланом 6 ноября 1967 года для альбома John Wesley Harding. Композиция отличалась необычной краткостью: ее текст насчитывал всего 12 строк. Музыкальный критик Дэн Эйнав в статье для Financial Times отметил, что по своей структуре она скорее напоминает сокращенный сонет, чем традиционную песню.

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Не меньше вопросов вызывает и содержание произведения. В нем упоминаются принцы, шуты и сторожевые башни, а сюжет развивается в непривычной последовательности. Эйнав сравнил его с историей, запечатленной на средневековом гобелене. По мнению критика, вступление с губной гармоникой и появление двух персонажей в первом куплете создают впечатление масштабной баллады, напоминающей другую известную композицию Дилана - Desolation Row.

О том, какой смысл музыкант вложил в "All Along the Watchtower", поклонники спорят до сих пор. Одни видят в тексте намеки на музыкальную индустрию, другие находят религиозные мотивы. Сам Дилан не стремился давать однозначные объяснения и предпочитал не раскрывать все замыслы своих произведений.

В октябре 1968 года в интервью журналу Sing Out! музыкант рассказывал, что еще не полностью реализовал свои возможности как автора баллад. Он объяснял, что повествование в его песнях может раскрываться постепенно, меняя привычное представление слушателя о происходящем. В качестве примера Дилан приводил The Wicked Messenger, где третий куплет расширяет историю и меняет последовательность событий. Тот же прием, по его словам, использован в "All Along the Watchtower": события представлены в обратном порядке, что делает композицию еще более загадочной.

Однако настоящую популярность песне принесла версия Джими Хендрикса. Музыкант, который восхищался творчеством Дилана, решил записать собственную интерпретацию композиции. Он существенно изменил ее звучание, превратив сдержанную оригинальную запись в мощную рок-композицию. Кавер оказался настолько успешным, что многие слушатели стали воспринимать именно исполнение Хендрикса как главную версию песни.

В 2021 году журнал Rolling Stone поставил эту запись на 40-е место в рейтинге 500 величайших песен всех времен. Издание отмечало, что Хендрикс приступил к работе над композицией вскоре после выхода альбома John Wesley Harding. Первые эксперименты состоялись 21 января 1968 года в лондонской студии Olympic Studios. При этом в первоначальной публикации Rolling Stone место записи было указано неверно: вместо лондонской площадки называлась Electric Lady Studios в Нью-Йорке.

Особое значение для интерпретации Хендрикса имела строка о завывающем ветре. Именно этот образ вдохновил гитариста на создание масштабной четырехчастной сольной партии. Благодаря ей тревожная и сдержанная атмосфера оригинала приобрела совершенно новое звучание - мощное, электрическое и эмоциональное.

Дилан остался настолько впечатлен работой коллеги, что впоследствии сам начал исполнять "All Along the Watchtower", ориентируясь на версию Хендрикса. Это особенно заметно в концертных выступлениях музыканта, в частности во время совместного тура с The Band в 1974 году, а также на альбоме Before the Flood. Таким образом, кавер не только сделал композицию всемирно известной, но и повлиял на то, как ее впоследствии исполнял сам автор.

Прослушать песню можно здесь

Новости музыки

Ранее Главред сообщал, что композиция "Just Like Heaven" британской группы The Cure, впервые выпущенная в 1987 году, спустя почти 40 лет вновь оказалась в центре внимания. Издание Billboard включило ее в рейтинг 50 лучших рок-песен о любви, отдав треку четвертую позицию. При этом история создания композиции напрямую связана с личными отношениями вокалиста группы Роберта Смита.

Музыкальное издание Far Out составило рейтинг самых тревожных композиций 1980-х годов. Первую строчку списка заняла песня The Mercy Seat австралийского коллектива Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменитая композиция Queen и Дэвида Боуи "Under Pressure", выпущенная в 1981 году, неожиданно вновь появилась в музыкальных чартах спустя более четырех десятилетий. На этой неделе песня заняла 24-е место в рейтинге Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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О персоне: Боб Дилан

Боб Дилан (настоящее имя - Роберт Аллен Циммерман) - культовый американский автор-исполнитель, поэт, музыкант и художник, чье творчество на протяжении более чем шестидесяти лет оказывает колоссальное влияние на мировую поп- и рок-музыку. Он признан одним из величайших авторов песен в истории, а в 2016 году стал лауреатом Нобелевской премии по литературе с формулировкой "за создание новых поэтических выражений в рамках великой американской песенной традиции".

Боб Дилан родился 24 мая 1941 в Миннесоте (США).

Начинал свою карьеру в начале 1960-х годов как исполнитель протестного фолка и кантри. Его ранние песни, такие как "Blowin’ in the Wind" и "A Hard Rain’s a-Gonna Fall", стали неофициальными гимнами движений за гражданские права и против войны во Вьетнаме.

В середине 60-х Дилан перешел от акустического фолка к рок-музыке с использованием электрогитар, что сначала вызвало волну возмущения у пуристов жанра, но в итоге полностью изменило облик рок-индустрии. Сингл "Like a Rolling Stone" (1965) регулярно возглавляет списки величайших песен всех времен.

Тексты Дилана содержат сложные литературные, философские, политические и социальные образы. Он соединил уличный фольклор с высокой поэзией. По сути, он доказал миру, что тексты рок-песен могут быть высокой литературой.

К классике его огромной дискографии относятся альбомы The Freewheelin' Bob Dylan (1963), Highway 61 Revisited (1965), Blonde on Blonde (1966) и Blood on Tracks (1975).

Помимо Нобелевской премии, Дилан собрал редкую коллекцию престижнейших наград: множество премий "Грэмми", "Оскар" и "Золотой глобус" за песню "Things Have Changed" к фильму "Вундеркинды", а также Пулитцеровскую премию и Президентскую медаль Свободы.

Дилан также известен своим уникальным, слегка скрипучим голосом, виртуозной игрой на губной гармошке и тем, что с 1988 года находится в непрерывном мировом турне, которое поклонники называют "Бесконечным туром" (Never Ending Tour).

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