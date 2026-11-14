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"Было больно": Фреймут показала изменения после пластической операции

Кристина Трохимчук
14 ноября 2026, 17:25
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Известная украинская телеведущая решилась на хирургическое вмешательство в Украине.
Оля Фреймут - пластическая операция
Оля Фреймут - пластическая операция / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Оля Фреймут

Вы узнаете:

  • Какую пластическую операцию сделала Оля Фреймут
  • Как проходила непростая реабилитация телеведущей

Телеведущая Ольга Фреймут рассказала о перенесенной операции по подтяжке груди. Как сообщила звезда на своей странице в Instagram, хирургическое вмешательство проводилось в Украине, а спустя 4 месяца после процедуры она наконец готова продемонстрировать результат.

По словам Фреймут, главным мотивом для операции стало желание вернуть привычный силуэт и уверенность в себе после рождения 3 детей. Телеведущая призналась, что реабилитационный период оказался довольно тяжелым и болезненным, однако результат полностью оправдал ожидания.

видео дня
Как сейчас выглядит Оля Фреймут
Как сейчас выглядит Оля Фреймут / скрин из видео

"Показываю декольте после мастопексии, подтяжки груди без имплантов. Прошло четыре месяца, и это было лучшее "решение красоты", которое я когда-либо принимала. Реабилитация достаточно сложная. Первый месяц пришлось спать на спине, было больно приподнимать руки, но все это забылось, как забывается боль после родов", - поделилась знаменитость.

Телеведущая добавила, что после процедуры у нее остались небольшие шрамы, однако современные медицинские технологии позволяют легко их убрать. Главное, по словам Ольги - отсутствие осложнений и внутреннее спокойствие.

Результат пластической операции Оли Фреймут
Результат пластической операции Оли Фреймут / скрин из видео

"У меня остались шрамы, небольшие, которые в наше время легко убрать. Но так радостно снова иметь свой силуэт, немного "износившийся" после рождения трех детей. Осложнений нет. Вы вернули мне уверенность и здоровье", - подытожила Фреймут.

Ольга Фреймут
Ольга Фреймут / инфографика: Главред

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Ранее Главред сообщал, что путинист Филипп Киркоров заявил, что назначил опекуна для финансов своих детей, так как не может им доверять. Также певец заговорил о собственной смерти и намекнул, что содержание его завещания станет неожиданностью для всех.

Также умер народный артист Украины Евгений Шах - известный актер ушел из жизни на 81-м году. Он подарил свой голос Альбусу Дамблдору в украинском дубляже саги о Гарри Поттере, а в памяти коллег остался невероятно добрым и светлым человеком.

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