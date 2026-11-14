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"Дров наломала": Настя Каменских разрыдалась, вспоминая Киев

Кристина Трохимчук
14 ноября 2026, 11:51
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Настя Каменских расплакалась в студии из-за русскоязычной песни Потапа.
Настя Каменских спела на русском про Киев
Настя Каменских спела на русском про Киев / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Что довело Настю Каменских до слез
  • Как в соцсетях отреагировали на признания певицы

Скандальная певица Настя Каменских неожиданно разрыдалась прямо во время студийной записи новой русскоязычной композиции, которую ее супруг Потап посвятил Киеву. В ролике, опубликованном на YouTube, артистка не смогла сдержать эмоций после слов о возвращении домой.

По словам исполнительницы, она тоскует не столько по современной столице, сколько по беззаботному прошлому и временам, когда был жив ее отец. Каменских призналась, что в каждой строчке видит фрагменты своего детства и уверена, что композиция тронет коренных жителей города.

видео дня
Настя Каменских расплакалась на студии
Настя Каменских расплакалась на студии / скрин из видео

"Это совсем другое время. Я помню, что там, где сейчас построили торговый центр, была моя школа. Папа водил меня туда на танцы, и мы ездили на фуникулере. Я скучаю не просто по Киеву, чтобы приехать в Киев. Я скучаю по тому Киеву, когда папа был жив, когда в метро еще были жетоны… Эту песню поймут только киевляне, я знаю нескольких киевлян, которые точно расплачутся под эту песню", - рассказала артистка.

Однако вместо ожидаемого сочувствия видео вызвало волну критики в соцсети Threads. Пользователи усомнились в искренности слез звезды, припомнив ей недавние языковые скандалы, нелепые оправдания "болезнью" и резонансное интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой. В комментариях Каменских назвали плохой актрисой и обвинили в попытке вернуть расположение аудитории.

Настя Каменских - реакция соцсетей
Настя Каменских - реакция соцсетей / скрин из видео

"У меня так собака каждый день плачет, когда просит есть, говорит, никогда в жизни не ела. Я ей даже больше верю"

"Актриса! Дров наломала и теперь не знает, как выкрутиться. Чего только не придумает!"

"А она что, не может вернуться в Киев? Сами же выбрали такую жизнь"

Видео с Настей Каменских смотрите тут.

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Ранее Главред сообщал, что Дмитрий Комаров приступает к работе над новым циклом программы "Мир наизнанку", который будет посвящен Израилю. Накануне автор проекта провел в Киеве встречу с израильским послом Роем Розенблитом и раскрыл детали будущих съемок.

Также Даша Астафьева отреагировала на публичную критику Натальи Сумской из-за своего поступка во время Радиодиктанта национального единства. Певица отметила, что была неприятно удивлена словами актрисы, за которую сама заступалась год назад.

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