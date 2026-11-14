'Поливать такой грязью': Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

Вы узнаете:
- Почему Наталья Сумская раскритиковала Дашу Астафьеву
- Как певица объяснила свой жест с ручкой
Народная артистка Украины Наталья Сумская публично раскритиковала Дашу Астафьеву за ее экстравагантный поступок во время Радиодиктанта национального единства. Свою позицию в ответ на резкие высказывания коллеги певица озвучила в эфире подкаста "Гуртом та вщент".
Наталья Сумская в интервью после диктанта обвинила Дашу Астафьеву в неподготовленности и назвала ее поведение "неостроумным". Больше всего актрису возмутил вирусный жест модели, когда та эффектно бросила ручку на стол со словами "Встал и вышел", что напомнило Сумской знаменитую выходку беглого президента Виктора Януковича.
Сама Даша Астафьева призналась, что была крайне неприятно удивлена такой реакцией, ведь годом ранее она искренне встала на защиту Сумской. По мнению волонтера, дело кроется в разнице поколений и стереотипах, от которых некоторые люди до сих пор не могут избавиться.
"Было ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону госпожи Натальи и сказала: "Возможно, человек переволновался, возможно, были и какие-то другие причины". Но потом увидела интервью, где госпожа Наталья просто смогла больше часа поливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди. Мы – разные поколения", - высказалась певица.
Астафьева убеждена, что Суспільне пригласило ее к участию за искренность, волонтерскую поддержку Сил обороны и решение оставаться в Украине во время войны, а не из-за "желания порадовать людей". При этом свой вирусный жест с ручкой и фразу "Встал и вышел" звезда объяснила тем, что не желала выглядеть "мумифицированным образом" из прошлого.
"Это был выпад. Я пошутила, и многих это задело, мол, я нарушила священную традицию. Меня просили прийти в вышиванке, а я ответила: "Нет! Я приду в стиле, в котором у нас студия", - сказала знаменитость.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что титул на национальных конкурсах красоты часто открывал украинским моделям путь не только на мировые подиумы, но и в высшее общество. Главред собрал истории титулованных красавиц, которые построили отношения с успешными бизнесменами из Украины, США и Европы.
Также конфликт между Камалией и продюсером Геннадием Витером вышел на новый уровень после резкого ответа певицы в соцсетях. Артистка выложила видео и личные переписки, обвинив коллегу в предательстве, укрывательстве измены бывшего бойфренда и угрозах.
Читайте также:
- Названы голливудские актеры с самыми высокими гонорарами за сериалы
- Украинские королевы красоты вышли замуж за миллионеров: как сложилась их судьба
- "Вывернул грязное белье": Камалия заявила об угрозах известного продюсера
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред