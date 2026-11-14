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"Поливать такой грязью": Астафьева жестко ответила Наталье Сумской

Кристина Трохимчук
14 ноября 2026, 09:50
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Певица эмоционально отреагировала на упреки старшей коллеги в свой адрес.
Даша Астафьева ответила Наталье Сумской
Даша Астафьева ответила Наталье Сумской / коллаж: Главред, фото: скрин из видео; instagram.com, Наталья Сумская

Вы узнаете:

  • Почему Наталья Сумская раскритиковала Дашу Астафьеву
  • Как певица объяснила свой жест с ручкой

Народная артистка Украины Наталья Сумская публично раскритиковала Дашу Астафьеву за ее экстравагантный поступок во время Радиодиктанта национального единства. Свою позицию в ответ на резкие высказывания коллеги певица озвучила в эфире подкаста "Гуртом та вщент".

Наталья Сумская в интервью после диктанта обвинила Дашу Астафьеву в неподготовленности и назвала ее поведение "неостроумным". Больше всего актрису возмутил вирусный жест модели, когда та эффектно бросила ручку на стол со словами "Встал и вышел", что напомнило Сумской знаменитую выходку беглого президента Виктора Януковича.

видео дня
'Поливать такой грязью': Астафьева жестко ответила Наталье Сумской
Даша Астафьева - Радиодиктант / скрин из видео

Сама Даша Астафьева призналась, что была крайне неприятно удивлена такой реакцией, ведь годом ранее она искренне встала на защиту Сумской. По мнению волонтера, дело кроется в разнице поколений и стереотипах, от которых некоторые люди до сих пор не могут избавиться.

"Было ощущение, будто она не подготовилась. Но я встала на сторону госпожи Натальи и сказала: "Возможно, человек переволновался, возможно, были и какие-то другие причины". Но потом увидела интервью, где госпожа Наталья просто смогла больше часа поливать меня такой грязью! И я понимаю, что мы разные люди. Мы – разные поколения", - высказалась певица.

Наталья Сумская
Наталья Сумская раскритиковала Дашу Астафьеву / фото: instagram.com, Наталья Сумская

Астафьева убеждена, что Суспільне пригласило ее к участию за искренность, волонтерскую поддержку Сил обороны и решение оставаться в Украине во время войны, а не из-за "желания порадовать людей". При этом свой вирусный жест с ручкой и фразу "Встал и вышел" звезда объяснила тем, что не желала выглядеть "мумифицированным образом" из прошлого.

"Это был выпад. Я пошутила, и многих это задело, мол, я нарушила священную традицию. Меня просили прийти в вышиванке, а я ответила: "Нет! Я приду в стиле, в котором у нас студия", - сказала знаменитость.

Наталья Сумская
Наталья Сумская / инфографика: Главред
Наталія Сумська
Наталія Сумська / інфографіка: Главред

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Ранее Главред сообщал, что титул на национальных конкурсах красоты часто открывал украинским моделям путь не только на мировые подиумы, но и в высшее общество. Главред собрал истории титулованных красавиц, которые построили отношения с успешными бизнесменами из Украины, США и Европы.

Также конфликт между Камалией и продюсером Геннадием Витером вышел на новый уровень после резкого ответа певицы в соцсетях. Артистка выложила видео и личные переписки, обвинив коллегу в предательстве, укрывательстве измены бывшего бойфренда и угрозах.

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