"Вывернул грязное белье": Камалия заявила об угрозах известного продюсера

Камалия раскрыла подробности скандала с продюсером Геннадием Витером и обвинила его в угрозах.

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Камалия - скандал с Геннадием Витером / коллаж: Главред, скрин из видео

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Причину конфликта Камалии и Геннадия Витера

Реакцию певицы на заявления продюсера

Украинская певица Камалия снова обострила публичный конфликт с продюсером Геннадием Витером, ответив на его недавние заявления. В своем Instagram артистка опубликовала эмоциональное видео и скриншоты личной переписки, обвинив бывшего товарища в неблагодарности, сокрытии измены ее экс-бойфренда с близкой подругой и угрозах.

По словам певицы, она возмущена обвинениями в том, что якобы лезет в чужое "грязное белье". Камалия настаивает, что все началось с вмешательства самого Витера в ситуацию вокруг ее болезненного разрыва с экс-избранником Михаилом Стефанишиным и лучшей подругой Светланой Голинской, с которой артистка дружила более 20 лет. Исполнительница утверждает, что продюсер знал об тайном романе за ее спиной, но вместо поддержки потребовал от Камалии публично извиниться перед разлучницей.

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Камалия утверджает, что Геннадий Витер знал про измены ее бывшего избранника / фото: instagram.com, Камалия

"Не я залезла в его грязное белье. Витер сам вывернул это грязное белье и показал его мне. Тогда, когда он еще вмешался в наши разборки с моей подругой и требовал, чтобы я просила публичного извинения перед моей бывшей подругой Светланой Голинской, якобы она не увела у меня мужчину", - заявила Камалия.

Артистка подчеркнула, что в свое время сама познакомила Витера со Стефанишиным и другими влиятельными людьми, чтобы помочь продюсеру избежать мобилизации после получения повестки и жалоб на здоровье, а также содействовала поиску спонсоров для "Музыкальной платформы". Однако взамен, по словам звезды, она получила жесткий ультиматум и угрозы закрыть ей дорогу на сцену.

Камалия рассказала об угрозах Геннадия Витера / скрин из видео

"К сожалению, этого нет в переписке, потому что все угрозы от Геннадия звучали по телефону: если я не попрошу публично прощения у Светочки, меня не будет не только на "Платформе", но и повсюду, во всем шоу-бизнесе. И дали мне на это два месяца", - рассказала исполнительница.

Сам Геннадий Витер в интервью Славе Демину ранее категорически отрицал помощь певицы в вопросах мобилизации и возмущался тем, что Камалия выносит на публику подробности личной жизни Светланы Голинской, пытаясь таким образом отомстить бывшим близким людям.

Камалия / инфографика: Главред

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