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"Вывернул грязное белье": Камалия заявила об угрозах известного продюсера

Кристина Трохимчук
12 ноября 2026, 16:03
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Камалия раскрыла подробности скандала с продюсером Геннадием Витером и обвинила его в угрозах.
Камалия - скандал с Геннадием Витером
Камалия - скандал с Геннадием Витером / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Причину конфликта Камалии и Геннадия Витера
  • Реакцию певицы на заявления продюсера

Украинская певица Камалия снова обострила публичный конфликт с продюсером Геннадием Витером, ответив на его недавние заявления. В своем Instagram артистка опубликовала эмоциональное видео и скриншоты личной переписки, обвинив бывшего товарища в неблагодарности, сокрытии измены ее экс-бойфренда с близкой подругой и угрозах.

По словам певицы, она возмущена обвинениями в том, что якобы лезет в чужое "грязное белье". Камалия настаивает, что все началось с вмешательства самого Витера в ситуацию вокруг ее болезненного разрыва с экс-избранником Михаилом Стефанишиным и лучшей подругой Светланой Голинской, с которой артистка дружила более 20 лет. Исполнительница утверждает, что продюсер знал об тайном романе за ее спиной, но вместо поддержки потребовал от Камалии публично извиниться перед разлучницей.

видео дня
Камалия утверджает, что Геннадий Витер знал про измены ее бывшего избранника
Камалия утверджает, что Геннадий Витер знал про измены ее бывшего избранника / фото: instagram.com, Камалия

"Не я залезла в его грязное белье. Витер сам вывернул это грязное белье и показал его мне. Тогда, когда он еще вмешался в наши разборки с моей подругой и требовал, чтобы я просила публичного извинения перед моей бывшей подругой Светланой Голинской, якобы она не увела у меня мужчину", - заявила Камалия.

Артистка подчеркнула, что в свое время сама познакомила Витера со Стефанишиным и другими влиятельными людьми, чтобы помочь продюсеру избежать мобилизации после получения повестки и жалоб на здоровье, а также содействовала поиску спонсоров для "Музыкальной платформы". Однако взамен, по словам звезды, она получила жесткий ультиматум и угрозы закрыть ей дорогу на сцену.

Камалия рассказала об угрозах Геннадия Витера
Камалия рассказала об угрозах Геннадия Витера / скрин из видео

"К сожалению, этого нет в переписке, потому что все угрозы от Геннадия звучали по телефону: если я не попрошу публично прощения у Светочки, меня не будет не только на "Платформе", но и повсюду, во всем шоу-бизнесе. И дали мне на это два месяца", - рассказала исполнительница.

Сам Геннадий Витер в интервью Славе Демину ранее категорически отрицал помощь певицы в вопросах мобилизации и возмущался тем, что Камалия выносит на публику подробности личной жизни Светланы Голинской, пытаясь таким образом отомстить бывшим близким людям.

Камалия
Камалия / инфографика: Главред

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