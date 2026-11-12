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"Был в российской военной форме": звезда "Дизель шоу" рассказал о курьезе в укрытии

Кристина Трохимчук
12 ноября 2026, 11:49
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Назар Заднепровский рассказал о курьезном случае в укрытии на съемках "Дизель Шоу".
Назар Заднепровский и Александр Бережок
Назар Заднепровский и Александр Бережок / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Назар Заднепровский, Александр Бережок

Вы узнаете:

  • Какой курьезный случай произошел с актерами "Дизель Шоу"
  • Что помогает Назару Заднепровскому сохранять чувство юмора

Народный артист Украины Назар Заднепровский поделился забавной историей, произошедшей за кулисами "Дизель Шоу" во время воздушной тревоги. Артист рассказал в интервью 1+1, как его коллега Александр Бережок в разгар баллистической угрозы больше всего переживал из-за своего сценического костюма.

По словам актера, прямо во время утренней подготовки к выступлению в Киеве объявили баллистическую угрозу, из-за чего всей команде пришлось экстренно спуститься со сцены в подвал. В тот момент Александр Бережок уже успел облачиться в форму российского оккупанта для одного из юмористических номеров, что и стало поводом для меткой шутки по пути в укрытие.

видео дня
Назар Заднепровский - Дизель шоу
Назар Заднепровский - Дизель шоу / фото: instagram.com, Назар Заднепровский

"Гениальный момент был сегодня. Мы тут с самого утра, и вдруг началась баллистическая угроза. Нас спустили со сцены, все пошли в подвал. А Саша (Александр Бережок) уже был в российской военной форме для номера, где играет российского солдата. Мы идем, а он просит: "Дайте хоть переодеться. Я не хочу в этом умирать", - вспомнил Заднепровский.

Также актер признался, что именно желание поддержать близких и коллег на съемочной площадке или в театре помогает ему не унывать даже в самые сложные периоды. По словам Назара, огромным стимулом для работы стала и обратная связь от зрителей, которые благодарили артистов за поддержку в первый год полномасштабной войны.

Назар Заднепровский
Назар Заднепровский - интервью / FILM.UA Group

"Хочу поднимать настроение своей семье, людям на съемочной площадке или во время театральных репетиций. Без юмора трудно прожить. В первый год полномасштабной войны к нам очень много людей обращались и говорили, что постоянно смотрели нас и благодаря этому держались. Благодарили нас, что помогли пережить то время. Это было очень приятно слышать", - поделился артист.

Назар Заднепровский
Назар Заднепровский / инфографика: Главред

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