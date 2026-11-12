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"Отец ее детей": звезда "Сватов" сделал признание об Анне Кошмал

Кристина Трохимчук
12 ноября 2026, 10:38
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Федор Гуринец откровенно ответил на слухи об общих детях с Анной Кошмал
Федор Гуринец - отношения с Анной Кошмал
Федор Гуринец - отношения с Анной Кошмал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Федор Гуринец, Анна Кошмал

Вы узнаете:

  • Кого Федор Гуринец считает своим близким другом
  • Откуда взялись слухи о том, что Федор является отцом детей Анны Кошмал

Известный украинский актер и звезда сериала "Сваты" Федор Гуринец дал откровенное интервью, в котором затронул тему личной жизни. В интервью Oboz.ua артист прокомментировал сплетни о том, что он якобы является отцом детей своей близкой подруги и коллеги по сериалу Анны Кошмал.

По словам Федора, с Анной Кошмал они дружат "миллион лет" и даже живут по соседству. Когда у кого-то из их общего круга появляются дети, друзья вместе разделяют эти радостные моменты и делятся снимками в соцсетях. Однако из-за того, что муж Анны не стремится к публичности и не показывает своего лица, пользователи сети придумали романтическую историю.

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Анна Кошмал - дети
Анна Кошмал - дети / фото: instagram.com, Анна Кошмал

"А с Аней мы действительно близкие друзья, в одной компании. Когда у кого-то из наших рождаются дети, все вместе ездим в роддом, разделяем такие важные моменты. Конечно, фотографируемся и выкладываем снимки в соцсети. А поскольку Аня не показывает своего мужа, люди, наверное, решили, что я – отец ее детей. Мы с Аней только посмеялись, потому что у нее прекрасный муж. Кстати, мы с ними еще и соседи", - объяснил Федор.

Кроме того, Гуринец с юмором вспомнил еще одну историю из своей жизни, связанную с детьми. Из-за внешнего сходства его в шутку принимали за отца крестника Никиты - сына его кумы из Чернигова.

Федор Гуринец - личная жизнь
Федор Гуринец - личная жизнь / фото: instagram.com, Федор Гуринец

"Когда он родился, кума очень быстро развелась с мужем. Так что из роддома забирал Никитоса я. И с самого детства проводил с ним много времени. А потом как-то на фотографиях заметил, что он – просто моя копия! Абсолютно вылитый я. Мои родственники начали шутить: "Вы точно уверены?" – "Точно! Не мой ребенок". Так что у меня какая-то особая карма с этими детьми", - рассказал актер.

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О персоне: Анна Кошмал

Анна Кошмал - украинская актриса театра, кино и озвучки. Первую всеукраинскую популярность ей принесла роль Жени в сериале "Сваты". На ее счету более 40 ролей. Самые известные работы - "Слуга народу", "Село на мільйон", "Будиночок на щастя", "Великі Вуйки", "Папік 2" и пр.

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