Звезд "Великолепного века" не узнать: как выглядят Ибрагим и Хатидже сейчас

Вы узнаете:
- Окан Ялабык и Сельма Эргеч встретились спустя 12 лет
- Как сейчас выглядят актеры
Популярные турецкие актеры Окан Ялабык и Сельма Эргеч, получившие мировую известность благодаря ролям Ибрагима-паши и Хатидже-султан в культовом сериале "Великолепный век", порадовали поклонников совместным выходом в свет. Артисты появились вместе на праздновании 10-летия компании Netflix, сообщает Haber Turk.
На опубликованных в сети кадрах актеры мило обнимаются и с улыбкой позируют фотографам. Для светского мероприятия Сельма Эргеч выбрала лаконичное черное платье, а Окан Ялабык предстал в стильном костюме в тонкую белую полоску. При этом внешность Ялабыка вызвала бурное обсуждение в сети: за прошедшие годы актер настолько изменился, что многие поклонники сериала с трудом узнали в нем великого визиря Османской империи.
После успеха в "Великолепном веке" Сельма Эргеч продолжила сниматься в новых проектах, вышла замуж и сейчас воспитывает дочь. Актриса успешно совмещает семейную жизнь с профессиональной деятельностью.
В свою очередь, Окан Ялабык после съемок в сериале ненадолго сделал перерыв в телевизионной карьере, полностью посвятив себя театру и преподаванию. Позже артист вернулся в кино и на телевидение, а также активно занимается дубляжом.
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О сериале: Великолепный век
Великолепный век - историко-драматический сериал производства турецкой студии Tims Productions. В его основу положена жизнь турецкого султана Сулеймана Великолепного и его отношения с Хасеки Хюррем (Роксолана или Александра (Анастасия) Лисовская) на фоне развития Османской империи. Всего вышло 4 сезона (139 серий) с 2011 по 2014 годы.
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