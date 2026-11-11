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"Спасали меня и Анечку": врачи боролись за жизнь Сумской и ее дочери

Кристина Трохимчук
11 ноября 2026, 14:13
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Ольга Сумская поддержала Ирину Федишин и Виталия Човныка, вспомнив собственные сложные роды.
Ольга Сумская
Ольга Сумская с дочкой Анной / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Как Ольга Сумская отреагировала на трагедию в семье Ирины Федишин
  • С какой опасной ситуацией столкнулась актриса во время родов

Известная украинская актриса Ольга Сумская эмоционально отреагировала на трагедию в семье певицы Ирины Федишин и продюсера Виталия Човныка. Звезда публично выразила соболезнования супругам и поделилась собственным тяжелым опытом в Instagram.

Ольга Сумская призналась, что шокирована действиями медиков во Львове. Актриса вспомнила, что четверть века назад сама оказалась в критической ситуации во время родов, однако тогда профессионализм врачей помог избежать непоправимого.

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Ольга Сумская прокомментировала пост Виталия Човныка
Ольга Сумская прокомментировала пост Виталия Човныка / фото: instagram.com, Виталий Човнык

"Господи, Виталий, читаю всю эту страшную хронологию и в шоке от непрофессионализма и безалаберности горе-врачей… Помню, как в похожей ситуации врачи 5-го роддома спасали меня и мою Анечку, как забили тревогу при первых признаках проблем с плацентой (слабое сердцебиение плода, давление у матери 220/120), срочно прооперировали", - написала Сумская.

Артистка подчеркнула, что в подобных ситуациях счет идет на секунды, а строгое соблюдение медицинских протоколов помогает спасать жизни. Она также выразила возмущение тем, что, по ее мнению, медики проигнорировали жалобы Ирины Федишин на боли и не направили ее вовремя в роддом.

Ольга Сумская с дочерью Анной
Ольга Сумская с дочерью Анной / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Как, ну как можно было так медлить при болях у Иринки, не послушать сердце ребенка, не отправить срочно в роддом? И продолжать работать дальше после таких катастрофических нарушений и потери младенца? Ужас... Просто страшно представить, что вы пережили с Ириной... Искренние соболезнования вашей семье, Виталик!", - добавила актриса.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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