"Спасали меня и Анечку": врачи боролись за жизнь Сумской и ее дочери

Вы узнаете:
- Как Ольга Сумская отреагировала на трагедию в семье Ирины Федишин
- С какой опасной ситуацией столкнулась актриса во время родов
Известная украинская актриса Ольга Сумская эмоционально отреагировала на трагедию в семье певицы Ирины Федишин и продюсера Виталия Човныка. Звезда публично выразила соболезнования супругам и поделилась собственным тяжелым опытом в Instagram.
Ольга Сумская призналась, что шокирована действиями медиков во Львове. Актриса вспомнила, что четверть века назад сама оказалась в критической ситуации во время родов, однако тогда профессионализм врачей помог избежать непоправимого.
"Господи, Виталий, читаю всю эту страшную хронологию и в шоке от непрофессионализма и безалаберности горе-врачей… Помню, как в похожей ситуации врачи 5-го роддома спасали меня и мою Анечку, как забили тревогу при первых признаках проблем с плацентой (слабое сердцебиение плода, давление у матери 220/120), срочно прооперировали", - написала Сумская.
Артистка подчеркнула, что в подобных ситуациях счет идет на секунды, а строгое соблюдение медицинских протоколов помогает спасать жизни. Она также выразила возмущение тем, что, по ее мнению, медики проигнорировали жалобы Ирины Федишин на боли и не направили ее вовремя в роддом.
"Как, ну как можно было так медлить при болях у Иринки, не послушать сердце ребенка, не отправить срочно в роддом? И продолжать работать дальше после таких катастрофических нарушений и потери младенца? Ужас... Просто страшно представить, что вы пережили с Ириной... Искренние соболезнования вашей семье, Виталик!", - добавила актриса.
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О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
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