'Вызвала заболевание': Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

Потап публично вступился за Настю Каменских.

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Потап про скандал Насти Каменских / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Потап попытался оправдать скандальное высказывание Насти Каменских

Какие причины заболевания озвучил продюсер

Продюсер и шоумен Потап решил публично вступиться за свою жену Настю Каменских в Instagram на фоне громкого скандала. После резонансного интервью певицы, в котором она заявила, что из-за украинского языка у нее появилась киста на голосовых связках, продюсер попытался объяснить ее слова неудачным монтажом и особенностями манеры общения артистки.

По словам Потапа, общественность вырвала фразу из контекста, а саму Настю якобы подвели монтаж и привычка быстро говорить, "проглатывая" слова. Продюсер заверил, что жена рассказывала не о языковом барьере, а о последствиях стресса и войны.

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Потап заступился за Настю Каменских / скрин из видео

"Весь рассказ Насти был совсем не о том, что у нее из-за украинского языка появилась киста, а психолог попросил перейти на русский. Нет, конечно! О такой ерунде речь не шла. Ее рассказ был значительно длиннее. Более того, там был монтаж, а на самом деле Настя говорила о стрессовой ситуации, войне, своих панических атаках, о том, что происходило с ее родственниками. Именно эта цепь событий и вызвала заболевание", - рассказал Потап.

Продюсер добавил, что Каменских работает со специалистами, а рекомендация психолога касалась общего психологического состояния, а не отказа от государственного языка. Кроме того, он объяснил манеру общения певицы: по его словам, она думает быстрее, чем говорит, из-за чего смысл ее высказываний может искажаться.

Настя Каменских и Потап на интервью / скрин из видео

"Если мы сформируем мысль на основе этой короткой фразы, то, конечно, она будет казаться плохой. Но когда понимаешь, как она сокращает свой рассказ, любит недоговаривать, очень быстро говорит, а мысли в ее голове бегут быстрее, чем она успевает высказать их словами, перепрыгивает с темы на тему и быстро меняет ход разговора, то становится понятно, почему искажается смысл", - отметил артист.

Настя Каменских - скандал

Волна критики и мемов поднялась после интервью Каменских российской журналистке Екатерине Гордеевой. В разговоре певица заявила, что около полугода после начала полномасштабного вторжения общалась исключительно на украинском языке. По ее словам, на фоне стресса и "неприятия" организмом у нее якобы образовалась киста на голосовых связках.

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О персоне: Потап Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

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