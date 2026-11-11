Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

Кристина Трохимчук
11 ноября 2026, 13:31
google news Подпишитесь
на нас в Google
Потап публично вступился за Настю Каменских.
Потап про скандал Насти Каменских
Потап про скандал Насти Каменских / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Потап попытался оправдать скандальное высказывание Насти Каменских
  • Какие причины заболевания озвучил продюсер

Продюсер и шоумен Потап решил публично вступиться за свою жену Настю Каменских в Instagram на фоне громкого скандала. После резонансного интервью певицы, в котором она заявила, что из-за украинского языка у нее появилась киста на голосовых связках, продюсер попытался объяснить ее слова неудачным монтажом и особенностями манеры общения артистки.

По словам Потапа, общественность вырвала фразу из контекста, а саму Настю якобы подвели монтаж и привычка быстро говорить, "проглатывая" слова. Продюсер заверил, что жена рассказывала не о языковом барьере, а о последствиях стресса и войны.

видео дня
Потап заступился за Настю Каменских
Потап заступился за Настю Каменских / скрин из видео

"Весь рассказ Насти был совсем не о том, что у нее из-за украинского языка появилась киста, а психолог попросил перейти на русский. Нет, конечно! О такой ерунде речь не шла. Ее рассказ был значительно длиннее. Более того, там был монтаж, а на самом деле Настя говорила о стрессовой ситуации, войне, своих панических атаках, о том, что происходило с ее родственниками. Именно эта цепь событий и вызвала заболевание", - рассказал Потап.

Продюсер добавил, что Каменских работает со специалистами, а рекомендация психолога касалась общего психологического состояния, а не отказа от государственного языка. Кроме того, он объяснил манеру общения певицы: по его словам, она думает быстрее, чем говорит, из-за чего смысл ее высказываний может искажаться.

'Вызвала заболевание': Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских
Настя Каменских и Потап на интервью / скрин из видео

"Если мы сформируем мысль на основе этой короткой фразы, то, конечно, она будет казаться плохой. Но когда понимаешь, как она сокращает свой рассказ, любит недоговаривать, очень быстро говорит, а мысли в ее голове бегут быстрее, чем она успевает высказать их словами, перепрыгивает с темы на тему и быстро меняет ход разговора, то становится понятно, почему искажается смысл", - отметил артист.

Настя Каменских - скандал

Волна критики и мемов поднялась после интервью Каменских российской журналистке Екатерине Гордеевой. В разговоре певица заявила, что около полугода после начала полномасштабного вторжения общалась исключительно на украинском языке. По ее словам, на фоне стресса и "неприятия" организмом у нее якобы образовалась киста на голосовых связках.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Наталья Могилевская показала, как возвращается домой после трех дней непрерывных съемок в шоу "Голос країни". В Instagram певица призналась, что помимо тяжелой работы соблюдала строгую аскезу.

Также Юлия Буйновская призналась, что заболела сахарным диабетом второго типа из-за съемок. Звезда сериала "Парочка следователей" рассказала, что организм не справился с эмоциональным перенапряжением, пока она проживала трагедию своего персонажа.

Читайте также:

О персоне: Потап

Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Настя Каменских Потап новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

13:59Аналитика
РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

13:01Украина
Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:48Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Горбунов заговорил о еще одном ребенке с Осадчей

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Сколько времени должна бродить капуста: указаны сроки для разных температур

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Температура подскочит до +22 градусов: когда в Украине резко потеплеет

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Модные шапки на зиму 2027: как стильно утеплиться в холодное время года

Последние новости

14:13

"Спасали меня и Анечку": врачи боролись за жизнь Сумской и ее дочери

14:01

Правительство должно тратить деньги на защиту энергетических объектов, а не на непонятные строительные проекты — Максим Шкиль

13:59

Переговоры в Абу-Даби завершились: основные итоги и заявления России, Украины и США

13:54

Не только холодильник: какой прибор незаметно потребляет много электроэнергии

13:45

Украина готовится испытать систему "Фрейя": Зеленский назвал сроки

Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)Их уничтожила Россия: города, которых больше нет (лонгрид)
13:38

Вместо освежителя воздуха: 4 комнатных растения с приятным запахом

13:31

"Вызвала заболевание": Потап нашел оправдание кисте Насти Каменских

13:26

Почему батарея остается холодной: что проверить перед вызовом мастераВидео

13:17

Как правильно хранить муку: распространённая ошибка может испортить все запасы

Реклама
13:01

РФ цинично обстреляла рынок, когда там было много людей: есть погибшая и раненые

12:59

Не 90 км/ч: исследование определило более экономичную скорость для автомобилей

12:55

Почему нельзя чокаться и в каком случае это неизбежно: правила этикета

12:48

Город без фонарей: в Киеве полностью выключают уличное освещение

12:42

Картофель не будет прорастать всю зиму: как ее хранят опытные хозяева

12:41

Украина отвергла новый план США по Донбассу: что предлагали Трамп и его представители

12:39

Почему нельзя вытирать сиденье унитаза туалетной бумагой: объяснение японцев

12:28

"Ни одной клетки силы": Наталья Могилевская голодала семь днейВидео

12:22

Возвращение к правилам "холодной войны": что Европа готова обсудить с РФ в Абу-Даби

12:05

Кто умеет лучше других поддерживать окружающих: названы четыре даты рождения

11:45

Китайский гороскоп на завтра, 12 ноября: Змеям - осмотрительность, Лошадям - команда

Реклама
11:36

"77 – энергия жизни": Михаил Поплавский презентовал более 60 авторских книг и электронную библиотеку актуально

11:18

РФ атаковала энергетику в восьми областях: какие регионы остались без света

11:15

Армия РФ продвинулась возле ключевого города: что происходит на фронте

11:11

Денежное дерево сбрасывает листья: чего нельзя делать с растением в ноябре

10:46

Как вежливо отменить планы в последнюю минуту: основные правила этикетаВидео

10:43

Звезда "Парочки следователей" узнала про неизлечимую болезнь после роли

10:36

Это эпоха нового "левого" поворота: Эйдман - о перспективах Европымнение

10:34

Замиокулькас пустит много новых побегов: куда нужно поставить горшок

10:25

Как сделать стильную домашнюю теплицу: неожиданный лайфхак со старым сервантом

10:18

Буданов встретился в Абу-Даби с организатором покушения на себя – Le Monde

09:52

"Маленький белый гроб": муж Федишин назвал врачей, причастных к потере дочери

09:51

Устаревший жир исчезнет без долгого трения: чем отмыть плиту без химии

09:32

Путин возвращается к ультиматумам 2021 года: в ISW оценили цели РФ на переговорах

09:27

Россияне массированно обстреляли Житомирщину: есть раненые и значительные разрушения

09:02

Расколются при первом морозе: какие вазоны нельзя оставлять на улице зимойВидео

08:45

Одежда высохнет в разы быстрее: поможет простой трюк с бутылкой

08:25

РФ атаковала Кривой Рог, Харьков и Запорожье: люди без света, есть пострадавшиеФото

08:16

РФ планирует развернуть 20 баз для запуска дронов: к чему готовятся оккупанты

07:27

Удары дронов вывели из строя 30% нефтеперерабатывающих мощностей РФ — Reuters

06:56

Дроны атаковали один из крупнейших портов РФ на Балтике: пожар виден из Эстонии

Реклама
05:47

Гороскоп на завтра, 12 ноября: Тельцам — праздник, Водолеям — ловушка

05:02

Большинство неправильно использует нижнюю полку холодильника: что там должно быть

04:33

Нужно ли дарить подарок в ответ: как поступить, чтобы не опозориться

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке с ведром попкорна за 51 с

03:33

Одна морозная ночь может обернуться проблемой: что нельзя оставлять в машине

02:30

Деньги перестанут быть проблемой: три знака зодиака выберутся из кризиса

10 ноября, вторник
23:28

Обмен пленными, вопрос Донбасса и ПВО: Зеленский сделал ряд важных заявлений

22:38

"Война длится слишком долго": Кушнер раскрыл, чего хочет Трамп от переговоров

22:08

Не все хризантемы переживут зиму: какие сорта нужно выкапывать

21:51

РФ не пойдет на уступки за столом переговоров: что реально повлияет на Кремль

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаВсе о салеКомнатные растенияУборка
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Регионы
Новости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЛьвоваНовости ЧеркассыНовости ДнепраНовости РовноНовости ТернополяНовости ЗапорожьяНовости ЖитомираНовости Одессы
Новости шоу бизнеса
Филипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять