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Звезда "Парочки следователей" узнала про неизлечимую болезнь после роли

Кристина Трохимчук
11 ноября 2026, 10:43
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Юлия Буйновская рассказала о своем диагнозе.
Юлия Буйновская - диагноз
Юлия Буйновская - диагноз / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • У Юлии Буйновской диагностировали сахарный диабет
  • Почему актриса теперь особенно тщательно следит за здоровьем

Украинская актриса Юлия Буйновская, известная по сериалу "Парочка следователей", сделала откровенное признание о своем здоровье. В интервью Алине Доротюк артистка рассказала, как глубокое погружение в эмоционально тяжелую роль совпало с появлением опасного диагноза - сахарного диабета второго типа.

Как призналась Буйновская, речь идет о съемках в драматическом полнометражном фильме. Актриса настолько сильно переживала трагедии своей героини, что, по ее словам, организм не выдержал эмоциональной нагрузки.

видео дня
Юлия Буйновская - сахарный диабет
Юлия Буйновская - сахарный диабет / скрин из видео

"Это очень драматичная роль. Это тяжелая роль. После нее у меня обнаружили диабет. Оказывается, от стресса такое может быть. Вот так ко мне "приплыл" диабет второго типа", - поделилась артистка.

По словам Юлии, работа над ролью заставила ее кардинально пересмотреть отношение к собственному психологическому и физическому состоянию. Она поняла, что во время актерской игры организм и мозг могут остро реагировать на переживания, связанные с вымышленными событиями.

Юлия Буйновская - интервью
Юлия Буйновская - интервью / скрин из видео

"К сахарному диабету я не была готова, скажем так. Поэтому я сейчас так тщательно слежу за здоровьем. Потому что, оказывается, из-за вот таких стрессов - а это мои нервы, переживания, когда ты постоянно хоронишь людей в своей голове, в своей игре, - мозг уже не отличает правду от выдумки", - объяснила актриса.

Артистка подчеркнула, что ради интересных ролей по-прежнему готова к физическим изменениям - набору или сбросу веса, но теперь только под строгим контролем специалистов. Жертвовать здоровьем ради искусства Юлия Буйновская больше не намерена.

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Ранее Главред сообщал, что муж Ирины Федишин Виталий Човнык впервые нарушил молчание после трагедии. Продюсер откровенно рассказал о гибели их нерожденной дочери Вероники и обвинил врачей в халатности, едва не стоившей жизни самой певице.

Также шоумен Юлик поделился подробностями своей профессиональной деятельности, дает ему законное право на отсрочку. По словам артиста, его преподавательский стаж начался задолго до того, как эта деятельность стала массовым трендом.

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О персоне: Юлия Буйновская

Юлия Буйновская - украинская актриса театра, кино и телевидения, сообщает Teleportal. Профессиональное образование получила в Киевском национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Несмотря на юный возраст, она исполнила множество главных и второстепенных ролей в популярных фильмах и сериалах. Замужем за актером Егором Козловым, с которым познакомилась на съемках.

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