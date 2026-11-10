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Экс-звезда DZIDZIO раскрыл причину отсрочки от мобилизации: "Сам не планирую"

Кристина Трохимчук
10 ноября 2026, 17:45
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Украинский певец и шоумен Юлик рассказал, почему пока не планирует мобилизоваться.
Юлик - отсрочка от мобилизации
Юлик - отсрочка от мобилизации / коллаж: Главред, фото: instagram.com, julikofficial

Вы узнаете:

  • Чем Юлик занимается параллельно с шоу-бизнесом
  • Как артист получил официальную отсрочку от мобилизации

Украинский певец и шоумен Юлик объяснил, почему в настоящее время не планирует мобилизоваться. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артист поделился подробностями своей профессиональной деятельности, которая, по его словам, дает ему законное право на отсрочку.

Как отметил исполнитель, он уже давно занимается педагогикой и обучает студентов актерскому мастерству, сценической речи, а также основам театра и драматургии. По словам артиста, его преподавательский стаж начался задолго до того, как эта деятельность стала массовым трендом.

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Юлик - профессия
Юлик - профессия / фото: instagram.com, julikofficial

"Сам пока не планирую. Возможно, когда-нибудь придет то время", - признался шоумен.

Певец подчеркнул, что именно работа в образовательной сфере позволяет ему иметь официальную отсрочку от мобилизации. При этом он не исключает, что со временем обстоятельства могут измениться.

Юлик про мобилизацию
Юлик про мобилизацию / фото: instagram.com, julikofficial

"Сейчас я уже давным-давно, до того, как это стало мейнстримом, преподаю. Актерское мастерство, сценический язык, театр и драматургия, искусство. Преподавательская деятельность. Преподаватели имеют отсрочку от армии. Но все может быть", - отметил артист.

Таким образом, Юлик продолжает совмещать творческую карьеру с преподаванием, уделяя время обучению молодых талантов.

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DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.

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