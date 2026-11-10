Экс-звезда DZIDZIO раскрыл причину отсрочки от мобилизации: "Сам не планирую"

Вы узнаете:
- Чем Юлик занимается параллельно с шоу-бизнесом
- Как артист получил официальную отсрочку от мобилизации
Украинский певец и шоумен Юлик объяснил, почему в настоящее время не планирует мобилизоваться. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артист поделился подробностями своей профессиональной деятельности, которая, по его словам, дает ему законное право на отсрочку.
Как отметил исполнитель, он уже давно занимается педагогикой и обучает студентов актерскому мастерству, сценической речи, а также основам театра и драматургии. По словам артиста, его преподавательский стаж начался задолго до того, как эта деятельность стала массовым трендом.
"Сам пока не планирую. Возможно, когда-нибудь придет то время", - признался шоумен.
Певец подчеркнул, что именно работа в образовательной сфере позволяет ему иметь официальную отсрочку от мобилизации. При этом он не исключает, что со временем обстоятельства могут измениться.
"Сейчас я уже давным-давно, до того, как это стало мейнстримом, преподаю. Актерское мастерство, сценический язык, театр и драматургия, искусство. Преподавательская деятельность. Преподаватели имеют отсрочку от армии. Но все может быть", - отметил артист.
Таким образом, Юлик продолжает совмещать творческую карьеру с преподаванием, уделяя время обучению молодых талантов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что Алина Гросу заговорила о пополнении в семье и фигуре после родов. В Instagram певица призналась поклонникам, что мечтает стать мамой во второй раз и рассказала, как восстанавливает форму. Певица добавила, что в ее роду чаще всего рождаются мальчики.
Также Лилия Подкопаева поделилась подробностями из жизни 20-летней дочери Каролины. Олимпийская чемпионка отметила, что девушка уже совсем взрослая, строит личные отношения и ведет активный образ жизни. Знаменитость показала, как выглядела ее дочь в разном возрасте.
Читайте также:
- "Когда успела вырасти": Подкопаева показала, как изменилась ее дочь
- Forbes назвал имя третьего в мире музыканта-миллиардера - кто он
- Екатерина Бужинская показала мужа-иностранца и восхитила его поступком
Группа DZIDZIO
DZIDZIO (Дзидзьо) - украинская поп-группа, созданная в 2009 году по замыслу и поддержке Андрея Кузьменко и Олега (Лесика) Турко на основе образа главного героя группы, комедийного персонажа Дзидзьо, придуманного Михаилом Хомой. Выступает в жанре "комедийного антигламурного попа". В дополнение к литературному украинскому, в своих песнях также использует диалект, сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред