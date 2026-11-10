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Forbes назвал имя третьего в мире музыканта-миллиардера - кто он

Виталий Кирсанов
10 ноября 2026, 13:37
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Пол Маккартни вошел в топ-3 самых богатых музыкантов.
Forbes назвал имя третьего в мире музыканта-миллиардера
Forbes назвал имя третьего в мире музыканта-миллиардера / коллаж: Главред, фото: instagram.com/paulmccartney

Кратко:

  • Состояние Пола Маккартни достигло $1,4 млрд
  • Основную часть доходов музыканта обеспечивает издательская компания

Бывший участник легендарной британской группы The Beatles Пол Маккартни стал третьим самым богатым музыкантом в мире. Его состояние оценивается примерно в 1,4 миллиарда долларов. Об этом сообщает Forbes.

Основную часть доходов музыканта обеспечивает издательская компания MPL Communications, благодаря которой Маккартни сохраняет значительную долю авторских отчислений. Кроме того, он зарабатывает на правах на музыкальные произведения других исполнителей, которые приобрел за годы карьеры.

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Еще одним источником его дохода остается мультимедийная корпорация Apple Corps, основанная участниками The Beatles в 1968 году. Маккартни принадлежит четверть компании.

Согласно рейтингу Forbes, первое место среди самых состоятельных музыкантов занимает американский рэпер Jay-Z. Его капитал составляет около 2,8 миллиарда долларов.

На второй позиции находится певица Тейлор Свифт, состояние которой оценивается в два миллиарда долларов. Маккартни замыкает тройку лидеров с капиталом в 1,4 миллиарда долларов.

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О персоне: Пол Маккартни

Пол Маккартни - легендарный британский музыкант, мультиинструменталист, композитор и продюсер. Он получил всемирную известность как один из основателей и лидеров группы The Beatles, где вместе с Джоном Ленноном сформировал один из самых успешных творческих дуэтов в истории музыки.

Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. Активно поддерживает вегетарианство, права животных и участвует в благотворительных проектах.

В составе "Битлз" он играл на бас-гитаре и был автором таких хитов, как "Yesterday", "Let It Be" и "Hey Jude".

После распада группы в 1970 году он основал проект Wings, а затем продолжил успешную сольную карьеру.

Маккартни неоднократно внесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый коммерчески успешный музыкант и автор песен. Его песня "Yesterday" удерживает рекорд по количеству кавер-версий (более 3700).

Он является 16-кратным обладателем премии "Грэмми" и рыцарем-бакалавром (имеет титул "сэр") за вклад в развитие музыки.

Несмотря на возраст, музыкант продолжает записывать альбомы и выступать. В марте 2026 года он анонсировал новый альбом о Ливерпуле и выпустил сингл о дружбе с коллегами по группе.

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