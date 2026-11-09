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В семье известного украинского танцора произошло горе – что случилось

Виталий Кирсанов
9 ноября 2026, 15:58
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В семье танцора и хореографа Евгения Кота случилось горе - умер отец его супруги.
В семье танцора и хореографа Евгения Кота случилось горе
В семье танцора и хореографа Евгения Кота случилось горе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kot_jenya

Кратко:

  • Мужчина скончался 5 ноября после болезни
  • Болезнь мужчины развивалась стремительно

Украинский хореограф и певец Евгений Кот переживает тяжелую утрату в семье. Умер отец его жены, тренера Натальи Татаринцевой. Мужчина скончался 5 ноября 2026 года после болезни.

О смерти отца Наталья сообщила в Instagram, опубликовав трогательное обращение к нему. Она призналась, что родные до сих пор не могут смириться с потерей. По словам тренера, отец был энергичным, харизматичным и жизнерадостным человеком, который любил общение, шутки и шумные компании.

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"Прощай, наш родной. Наш самый дорогой. Наш лучший муж, папа и дедушка. Мы до сих пор не можем поверить, что пишем эти слова. Что вчера нам пришлось провести тебя в последний путь. Ты был невероятно активным, харизматичным, веселым. И нам так хочется, чтобы все помнили тебя именно таким", – написала Татаринцева.

Отдельные слова благодарности Наталья адресовала своей матери Светлане, которая заботилась о муже и оставалась рядом с ним до последнего. Она подчеркнула, что отец был окружен ее любовью даже в самые тяжелые периоды болезни.

"Для Светланы ты был любимым мужем. Она любила тебя всем сердцем, берегла, ухаживала и оставалась рядом до последнего мгновения. Даже тогда, когда было невыносимо тяжело. Для меня ты навсегда останешься самым мощным папой в мире. Я так сильно тебя люблю, папа. И мне очень больно осознавать, что больше не смогу тебя обнять, услышать твой голос, посмеяться над твоими шутками или просто побыть рядом", – поделилась тренер.

Тесть Евгения Кота
Тесть Евгения Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

Наталья также вспомнила о том, каким дедушкой ее отец успел стать для маленькой внучки Лели. Хотя им выпало не так много времени вместе, она пообещала сохранить память о нем и рассказать дочери, каким он был.

"Ты успел стать таким очаровательным и смешным дедушкой для нашей маленькой Лели. Я обещаю тебе, папа, что она будет знать, как прекрасен был ее дедушка", – написала Татаринцева.

По словам Натальи, болезнь развивалась стремительно, и семья до сих пор с трудом осознает произошедшее. О случившемся она рассказала спустя несколько дней после смерти отца.

"5 ноября 2026 года болезнь унесла тебя от нас. Так быстро, так безжалостно, что мы до сих пор не можем понять, как это произошло. Нам с мамой сейчас очень тяжело. Мы скучаем по тебе каждой частицей сердца. Нам не хватит тебя во всем. В родственных встречах, в праздниках, в обычных телефонных разговорах, в тех маленьких моментах, из которых и состоит жизнь. Покойся с миром, наш родной. Ты был, есть и навсегда останешься огромной частью нашей жизни", – написала она.

В завершение обращения Наталья поблагодарила отца за любовь, семью и счастливые воспоминания, пообещав навсегда сохранить память о нем.

Тесть Евгения Кота
Тесть Евгения Кота / Фото: instagram.com/tatarintseva.kot

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О персоне: Евгений Кот

Евгений Кот - украинский хореограф, режиссер-постановщик, участник и победитель шоу "Танцюють всі!" и "Танці з зірками", режиссер-постановщик номеров для шоу "Х-фактор" и "Україна має талант" на телеканале СТБ. Актер первого плана 3d-шоу "Барон Мюнхгаузен" и "Вартові мрій". Судья проекта "Україна має талант" 2021, сообщает Википедия.

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