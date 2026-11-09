"Боль этой утраты": известный украинский актер умер от тяжелой болезни

Ушел из жизни актер и художественный руководитель Театра кукол Игорь Тетруев.

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Умер Игорь Тетруев / коллаж: Главред, фото: instagram.com, zamok_na_gori; pexels.com

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Что известно о смерти Игоря Тетруева

Какую болезнь диагностировали актеру

В Киеве на 53-м году жизни скончался известный актер театра и кино, заместитель директора и художественный руководитель Киевского академического театра кукол "Замок на горе" Игорь Тетруев. О трагическом событии сообщил коллектив театра на своей странице в Instagram.

В последние месяцы артист мужественно боролся с тяжелым онкологическим заболеванием. Коллеги подчеркнули, что его смерть стала огромной болью для всей творческой семьи.

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"С глубокой скорбью сообщаем, что сегодня ушел из жизни наш дорогой коллега, замечательный человек и настоящий друг - Игорь Александрович Тетруев. Игорь Александрович был неотъемлемой частью нашей театральной семьи. Человеком, которого мы искренне ценили и уважали, на которого всегда можно было положиться. Его профессионализм, человечность, доброта и преданность родному театру навсегда останутся в нашей памяти. Трудно найти слова, чтобы передать боль этой утраты. Сегодня наш "Замок" потерял не просто коллегу, а близкого человека, который был частью его жизни и истории", - говорится в сообщении.

Игорь Тетруев - диагноз / коллаж: Главред, фото: instagram.com, zamok_na_gori

Игорь Тетруев получил разностороннее образование: окончил Львовскую консерваторию по специальности "музыкант-исполнитель", а также Государственную академию руководящих кадров культуры и искусств по направлению "режиссура массовых праздников". Помимо административной и театральной работы, он активно снимался в украинских сериалах, где запомнился зрителям яркими ролями второго плана.

О тяжелом диагнозе артиста стало известно летом 2026 года. В августе театр публично обратился за помощью: у Игоря Тетруева диагностировали плеоморфную недифференцированную саркому мягких тканей правого бедра с метастазами в легкие. К тому моменту актер успел пройти пять курсов полихимиотерапии и курс дистанционной лучевой терапии, однако болезнь оказалась сильнее.

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О театре: "Замок на горе" Киевский академический театр кукол "Замок на горе"- один из самых известных и старейших детских театров Украины, построенный в стиле сказочного средневекового замка. Здание театра расположено по адресу ул. Михаила Грушевского, 1-а, недалеко от Европейской площади и Крещатика. В репертуаре театра представлены классические и современные сказки и спектакли для детей, подростков и взрослых

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