"Верю, что справимся": Ребрик высказалась о переезде из Киева с тремя детьми

Лилия Ребрик ответила, планирует ли уезжать из Украины на зимовку.

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Лилия Ребрик - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Вы узнаете:

Почему Лилия Ребрик отказывается уезжать из Киева

Что помогает телеведущей не падать духом

Известная украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик прокомментировала слухи о возможном переезде из Киева в Instagram. На фоне того, как некоторые украинские знаменитости принимают решение покинуть столицу на зимний период из-за ситуации с безопасностью, артистка решила остаться дома вместе с тремя детьми.

Лилия подчеркнула, что для нее сейчас в приоритете возможность жить нормальной жизнью на родине: работать, воспитывать детей и продолжать водить их на привычные занятия.

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"Пока не планируем. Очень хочется быть дома, работать, водить детей на занятия. Как будет - увидим. Но я верю, что справимся", - поделилась звезда.

Лилия Ребрик не уедет из Киева / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Актриса призналась, что огромной опорой в сегодняшних реалиях для нее остается любимая профессия. Несмотря на плотный график и усталость, она сознательно не позволяет себе жаловаться на работу, считая ее главным источником энергии и способом отвлечься от тревожных мыслей.

"Знаете, меня всегда учили ценить то, что есть. И свою работу, и возможности, которые дает мне жизнь. Поэтому даже когда очень устаю, никогда не говорю: "Боже, завтра снова на работу". Потому что на секунду представляю: а если бы этой работы не стало? Если бы я не могла делать то, что я так люблю? Тогда взвыла бы иначе. Поэтому расправляю плечи и вперед. Безумный график для меня сейчас - это прекрасно. Это то, что держит, дает энергию и не позволяет плохим мыслям одерживать надо мной верх", - рассказала Лилия.

Лилия Ребрик - актриса / фото: instagram.com, Лилия Ребрик

Отдельно ведущая затронула тему воспитания детей. Отвечая на вопросы подписчиков о 14-летней дочери Диане, которая часто появляется на публике с выразительным макияжем, Ребрик отметила, что полностью поддерживает увлечение наследницы. Девушка уже сейчас профессионально занимается бьюти-сферой и даже делает макияж своей знаменитой маме. При этом звездные родители не хотят ограничивать ее творческие порывы.

Лилия Ребрик / инфографика: Главред

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О персоне: Лилия Ребрик Лилия Ребрик - украинская телеведущая и актриса. Замужем за танцором и хореографом Андреем Диким (в браке с 2011 года). Пара познакомилась на шоу "Танці з зірками". В семье Ребрик и Дикого растет трое их общих дочерей - Диана (2012), Полина (2018) и Аделина (2024).

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