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"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Кристина Трохимчук
9 ноября 2026, 14:01
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Елена Тополя заявила о возвращении старого сценического псевдонима.
Елена Тополя вернет псевдоним Alyosha
Елена Тополя вернет псевдоним Alyosha / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

  • Почему Елена Тополя решила вернуть псевдоним Alyosha
  • Как изменились взгляды певицы после личных потрясений

Украинская певица Елена Тополя рассматривает возможность снова выступать под своим знаменитым псевдонимом Alyosha, от которого отказалась несколько лет назад. В комментарии "Суспільному Одеса" артистка поделилась размышлениями о будущих переменах в своей карьере.

Певица призналась, что после скандальной утечки ее интимного видео на фоне развода с музыкантом Тарасом Тополей была вынуждена выстроить внутреннюю защиту. По словам Елены, она запретила себе быть такой же эмпатичной, как раньше.

видео дня
Елена Тополя
Елена Тополя - Alyosha / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Я стала более холодной, рациональной. Да, мне тоже больно. Но вы этого не увидите - и мне будет болеть", - сказала артистка.

В то же время Елена Тополя подчеркнула, что вместе с командой настроена вернуть легендарное сценическое имя. По словам звезды, псевдоним Alyosha с самого начала создавался с глобальным подтекстом и был ориентирован на международную аудиторию.

Елена Тополя
Елена Тополя - новый альбом / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Мы за то, чтобы вернулась Alyosha. Вообще, мой псевдоним Alyosha был создан именно на английском. Это было как бы не просто решение и не просто имя. Это еще означало Божий свет, свет от Бога. Поэтому Alyosha - это для всего мира, не только для Украины, потому что у меня был и англоязычный альбом, и дальше я продолжала и продолжаю петь англоязычные песни. Они у меня есть. Когда закончится война, очень надеюсь, будет возможность записать новый англоязычный альбом", - подытожила исполнительница.

Елена Тополя
Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя

Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.
Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".
С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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