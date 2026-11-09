"Вернулась Alyosha": Елена Тополя приняла важное решение

Елена Тополя заявила о возвращении старого сценического псевдонима.

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Елена Тополя вернет псевдоним Alyosha / коллаж: Главред, скрин из видео

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Почему Елена Тополя решила вернуть псевдоним Alyosha

Как изменились взгляды певицы после личных потрясений

Украинская певица Елена Тополя рассматривает возможность снова выступать под своим знаменитым псевдонимом Alyosha, от которого отказалась несколько лет назад. В комментарии "Суспільному Одеса" артистка поделилась размышлениями о будущих переменах в своей карьере.

Певица призналась, что после скандальной утечки ее интимного видео на фоне развода с музыкантом Тарасом Тополей была вынуждена выстроить внутреннюю защиту. По словам Елены, она запретила себе быть такой же эмпатичной, как раньше.

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Елена Тополя - Alyosha / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Я стала более холодной, рациональной. Да, мне тоже больно. Но вы этого не увидите - и мне будет болеть", - сказала артистка.

В то же время Елена Тополя подчеркнула, что вместе с командой настроена вернуть легендарное сценическое имя. По словам звезды, псевдоним Alyosha с самого начала создавался с глобальным подтекстом и был ориентирован на международную аудиторию.

Елена Тополя - новый альбом / фото: instagram.com, Елена Тополя

"Мы за то, чтобы вернулась Alyosha. Вообще, мой псевдоним Alyosha был создан именно на английском. Это было как бы не просто решение и не просто имя. Это еще означало Божий свет, свет от Бога. Поэтому Alyosha - это для всего мира, не только для Украины, потому что у меня был и англоязычный альбом, и дальше я продолжала и продолжаю петь англоязычные песни. Они у меня есть. Когда закончится война, очень надеюсь, будет возможность записать новый англоязычный альбом", - подытожила исполнительница.

Елена Тополя / инфографика: Главред

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О персоне: Елена Тополя Елена Тополя – украинская певица, композитор и автор песен. С песней Sweet People представляла Украину на 55-м конкурсе "Евровидение" в Осло, где заняла десятое место, набрав в финале 108 баллов.

Многократная лауреатка, номинантка и победительница украинских национальных музыкальных премий "Золотая жар-птица", YUNA, M1 Music Awards. Ее песни три года подряд (2017-2019) выбирались лучшими песнями года в рамках украинской музыкальной премии "Музыкальная платформа".

С осени 2023 года вместо псевдонима Alyosha стала выступать под именем Елена Тополя.

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