Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Вы узнаете:
- Какой титул завоевала Дарья Харитонова
- Чем знаменит конкурс красоты Miss International
Участница романтического реалити "Холостяк" Дарья Харитонова представит Украину на одном из самых престижных международных конкурсов красоты - Miss International 2026. Мероприятие пройдет с 11 по 27 ноября 2026 года в Токио. Об этом девушка сообщила в Instagram.
22-летняя Дарья Харитонова - чемпионка Европы по спортивным бальным танцам, профессиональный тренер и модель. Ранее она стала финалисткой конкурса "Мисс Украина 2025" и завоевала титул Miss International Ukraine 2025. Кроме того, девушка развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio, снялась в клипе Нади Дорофеевой на песню "Японія" и сейчас продолжает бороться за сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова в 15-м сезоне шоу "Холостяк".
Дарья активно участвует в танцевальных проектах с украинскими военнослужащими и ветеранами войны. Девушка подчеркнула, что главная цель ее поездки на Miss International - говорить о ситуации в родной стране на международной сцене.
"Это возможность выйти на международную сцену, познакомить людей с Украиной, рассказывать о том, что сейчас переживает наша страна, и напоминать о тех, кто нуждается в поддержке. Я хочу говорить о войне, наших военных, ветеранах, детях и о том, как важно не забывать об Украине, даже когда тысячи километров отделяют тебя от дома", - рассказала Харитонова.
Отметим, что Miss International входит в так называемую "Большую четверку" самых авторитетных мировых конкурсов красоты наряду с Miss Universe, Miss World и Miss Earth.
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О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
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