Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Дарья Харитонова выступит на международном конкурсе Miss International 2026 в Токио.

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Дарья Харитонова - Холостяк 15 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, missukraine_official, Дарья Харитонова

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Какой титул завоевала Дарья Харитонова

Чем знаменит конкурс красоты Miss International

Участница романтического реалити "Холостяк" Дарья Харитонова представит Украину на одном из самых престижных международных конкурсов красоты - Miss International 2026. Мероприятие пройдет с 11 по 27 ноября 2026 года в Токио. Об этом девушка сообщила в Instagram.

22-летняя Дарья Харитонова - чемпионка Европы по спортивным бальным танцам, профессиональный тренер и модель. Ранее она стала финалисткой конкурса "Мисс Украина 2025" и завоевала титул Miss International Ukraine 2025. Кроме того, девушка развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio, снялась в клипе Нади Дорофеевой на песню "Японія" и сейчас продолжает бороться за сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова в 15-м сезоне шоу "Холостяк".

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Дарья Харитонова - Miss International / фото: instagram.com, missukraine_official

Дарья активно участвует в танцевальных проектах с украинскими военнослужащими и ветеранами войны. Девушка подчеркнула, что главная цель ее поездки на Miss International - говорить о ситуации в родной стране на международной сцене.

"Это возможность выйти на международную сцену, познакомить людей с Украиной, рассказывать о том, что сейчас переживает наша страна, и напоминать о тех, кто нуждается в поддержке. Я хочу говорить о войне, наших военных, ветеранах, детях и о том, как важно не забывать об Украине, даже когда тысячи километров отделяют тебя от дома", - рассказала Харитонова.

Дарья Харитонова - конкурс красоты / фото: instagram.com, Дарья Харитонова

Отметим, что Miss International входит в так называемую "Большую четверку" самых авторитетных мировых конкурсов красоты наряду с Miss Universe, Miss World и Miss Earth.

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