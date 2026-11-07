Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

Кристина Трохимчук
7 ноября 2026, 17:33
google news Подпишитесь
на нас в Google
Дарья Харитонова выступит на международном конкурсе Miss International 2026 в Токио.
Дарья Харитонова - Холостяк 14
Дарья Харитонова - Холостяк 15 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, missukraine_official, Дарья Харитонова

Вы узнаете:

  • Какой титул завоевала Дарья Харитонова
  • Чем знаменит конкурс красоты Miss International

Участница романтического реалити "Холостяк" Дарья Харитонова представит Украину на одном из самых престижных международных конкурсов красоты - Miss International 2026. Мероприятие пройдет с 11 по 27 ноября 2026 года в Токио. Об этом девушка сообщила в Instagram.

22-летняя Дарья Харитонова - чемпионка Европы по спортивным бальным танцам, профессиональный тренер и модель. Ранее она стала финалисткой конкурса "Мисс Украина 2025" и завоевала титул Miss International Ukraine 2025. Кроме того, девушка развивает собственный бренд одежды Dary Design Studio, снялась в клипе Нади Дорофеевой на песню "Японія" и сейчас продолжает бороться за сердце баскетболиста Вячеслава Кравцова в 15-м сезоне шоу "Холостяк".

видео дня
Дарья Харитонова - Miss International
Дарья Харитонова - Miss International / фото: instagram.com, missukraine_official

Дарья активно участвует в танцевальных проектах с украинскими военнослужащими и ветеранами войны. Девушка подчеркнула, что главная цель ее поездки на Miss International - говорить о ситуации в родной стране на международной сцене.

"Это возможность выйти на международную сцену, познакомить людей с Украиной, рассказывать о том, что сейчас переживает наша страна, и напоминать о тех, кто нуждается в поддержке. Я хочу говорить о войне, наших военных, ветеранах, детях и о том, как важно не забывать об Украине, даже когда тысячи километров отделяют тебя от дома", - рассказала Харитонова.

Дарья Харитонова - конкурс красоты
Дарья Харитонова - конкурс красоты / фото: instagram.com, Дарья Харитонова

Отметим, что Miss International входит в так называемую "Большую четверку" самых авторитетных мировых конкурсов красоты наряду с Miss Universe, Miss World и Miss Earth.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что Анастасия Волочкова пожаловалась на серьезный конфликт с дочерью Ариадной. Единственная наследница одиозной балерины обвинила ее в отсутствии материнской любви и внимания, что спровоцировало очередную волну публичных выяснений отношений.

Также Павел Зибров рассказал о нюансах работы со своей дочерью Дианой в роли пиар-менеджера. Артист признался, что девушка проявляет твердость характера в рабочих вопросах и не боится отстаивать собственную позицию.

Читайте также:

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
шоу Холостяк новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

18:44Война
Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

17:13Аналитика
РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

16:14Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

Где в доме нельзя прятать деньги: пять мест, которые хорошо знают грабители

Где в доме нельзя прятать деньги: пять мест, которые хорошо знают грабители

Жизнь начнёт налаживаться: три знака китайского зодиака вступают в период удачи

Жизнь начнёт налаживаться: три знака китайского зодиака вступают в период удачи

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

Путин выдвигает новые территориальные требования к Украине: речь не только о Донбассе

Последние новости

19:16

Не только кутья: какие 12 постных блюд должны быть на столе в Сочельник

19:10

Путин подкидывает Трампу "конфетку": Тышкевич о большой сделке за счет Европымнение

18:44

РФ может получить повод для ядерного удара по Украине: названо опасное условие

18:37

Отдалившиеся от Брэда Питта дети готовятся к окончательному удару

18:34

Где поставить елку в соответствии с фэн-шуй в 2027 году, чтобы привлечь деньги и любовь

Провал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по ИрануПровал Трампа на выборах: Золотарев – о последствиях для Украины и ядерном ударе по Ирану
18:28

"Не сможем восполнить": тревожное заявление Берлина насчет Patriot для Украины

18:13

Новогоднее меню станет интереснее: рецепт сытного салата с отварной свининой

17:56

Чтобы летом собирать ягоды ведрами: чем подкормить малину в ноябреВидео

17:50

Трубы могут лопнуть, а растения погибнуть: что нужно срочно сделать на даче

Реклама
17:33

Участница "Холостяка" представит Украину на самом престижном конкурсе красоты

17:32

Швабра пахнет даже после мытья: поможет необычный трюк с пакетом

17:29

Радиатор будет греть в разы лучше: простой секрет кардинально меняет всеВидео

17:13

Встреча с Путиным и красные линии: Зеленский озвучил позицию Украины

17:07

"Никогда ее не любила": путинистка Волочкова ошеломила словами дочери

16:14

РФ начала использовать новую систему наведения дронов: в ГУР раскрыли угрозу

16:08

Базовый гардероб на зиму 2027: блогер назвала 5 незаменимых вещейВидео

16:05

Плесень в вазонах больше не будет появляться: чем посыпать комнатное растениеВидео

15:57

"Все отберут его дети": Камалия пожаловалась на бывшего мужа-миллионераВидео

15:40

Россия ударила по Украине ракетами из КНДР: поврежден важный энергообъект

15:26

"Она меня строит": Павел Зибров рассказал о спорах с дочерью

Реклама
15:26

Путин готовит новый рычаг давления на Украину: в FT раскрыли расчет Кремля

15:15

Как убрать пыль в труднодоступных местах: простой лайфхак с обычным носком

14:41

Хитрый способ очистить микроволновку: как использовать таблетку для посудомойки

14:29

Как сохранять низкую температуру в холодильнике во время отключений света

14:11

РФ инициировала встречу лидеров, но без Украины: кто проведет переговоры с Путиным

14:06

В РФ скончался актер "Маргоши" и "Ранеток": ему было 39 лет

13:44

"Обслуживание Кремля": Мэрил Стрип попала в скандал из-за россиянокВидео

13:39

Корни начали гнить из-за перелива: как спасти комнатное растение

13:38

Почему черенки не укореняются: садовод назвала пять типичных ошибокВидео

13:34

РФ будет усиливать удары и выдвигать Украине новые требования по миру - эксперт

13:30

Участница "Холостяка" заявила, что ее побил участник "Холостячки"

13:17

Шкиль обвинил руководство Агентства по восстановлению в срыве проектов по защите системы водоснабжения Киева

13:07

Любовный гороскоп на 9–15 ноября: Тельцам — нежность, Весам — доверие

13:01

Путин прокомментировал предстоящие переговоры с Украиной: кого РФ отправит в ОАЭ

12:42

"Наследственность - вещь безжалостная": Мозговая обратилась к матери

12:33

Китайский гороскоп на неделю с 9 по 15 ноября: Лошадям — перемены, Козам — прорыв

12:32

Новолуние в Скорпионе 9 ноября: кого ждут деньги, удача и большие переменыВидео

12:17

На вершине Эйфелевой башни спрятана квартира — могут ли туда попасть туристы

12:03

Китайский гороскоп на завтра, 8 ноября: Быкам - обида, Собакам - влюбчивость

12:01

Гороскоп Таро на неделю с 9 по 15 ноября: Овнам — перемены, Львам — удача

Реклама
11:37

Как сделать полотенца мягкими, как в отеле: простой трюк сэкономит время на сушке

11:29

Без света Киев и четыре области: Россия повредила сети выдачи мощности с АЭС

11:10

Умерла мать путинистки Марии Шукшиной - Лидия Федосеева-Шукшина

10:58

РФ готовится к переговорам, запуская баллистику по Украине: Киев обратился к СШАФото

10:37

Блэкаут в Чернигове: без света 150 тысяч абонентов, транспорт остановилсяФото

10:30

РФ запустила баллистику и дроны по Украине: на Киевщине трагические последствияФото

10:26

"Забрал маму к себе": Алла Кудлай уехала из Киева

10:06

Сочные куриные котлеты из четырёх ингредиентов — готовятся очень быстро и легко

09:53

Украинские "Нептуны" ударили по заводу, поставляющему компоненты для Искандеров

09:50

"Небольшая сумма": Сумская удивила заявлением о пенсии

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Рецепты
Праздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапитки
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Новости шоу бизнеса
Кейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни Лорак
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять