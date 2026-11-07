'Она меня строит': Павел Зибров рассказал о спорах с дочерью

Павел Зибров поделился подробностями разногласий с дочерью Дианой

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Дочь Павла Зиброва спорит с отцом / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

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Какие отношения сложились между Павлом Зибровым и его дочерью

Из-за чего возникают споры в семье артиста

Народный артист Украины Павел Зибров поделился подробностями сотрудничества со своей дочерью Дианой, которая уже на протяжении многих лет работает его пиар-менеджером. В интервью Blik.ua певец признался, что во время работы семейный статус отходит на второй план.

По словам артиста, Диана не только помогает ему с организационными вопросами, но и проявляет твердость характера, отстаивая собственное видение работы в коллективе отца.

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Павел Зибров с женой и дочерью / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Она меня иногда строит так, что заворачивается рубашка. Бывает такое. Но все по делу, безусловно. Мы спорим", - рассказал Зибров.

Главной причиной разногласий между артистом и его дочерью-менеджером становится разница во взглядах на современные тренды и подачу контента. Если народный артист привык опираться на многолетний эстрадный опыт, то Диана ориентируется на вкусы молодой аудитории.

Павел Зибров - семья / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Молодежь с опытным взрослым дядей начинает спорить. Я говорю: нет, из моего опыта, с моей жизненной высоты это должно быть так. А она говорит: нет, так уже немодно, так уже не надо. Вот такие терки у нас бывают довольно часто - и это нормально. Самое главное - переспать с этим. А на утро уже находим золотую середину", - резюмировал певец.

Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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