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"Небольшая сумма": Сумская удивила заявлением о пенсии

Кристина Трохимчук
7 ноября 2026, 09:50
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Ольга Сумская рассказала, какую пенсию рассчитывает получать.
Ольга Сумская
Ольга Сумская - пенсия / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

  • Когда Ольга Сумская планирует оформить пенсию
  • Почему актриса не ожидает больших выплат

Известная украинская актриса Ольга Сумская, которая недавно отметила юбилей, поделилась планами по оформлению пенсии. В интервью проекту "Наодинці з Гламуром" артистка рассказала, на какие выплаты рассчитывает и почему не собирается полагаться исключительно на государственную помощь.

Несмотря на то что круглую дату актриса уже отпраздновала, документы в соответствующие инстанции она пока не подала. У нее есть время до конца ноября, чтобы чиновники рассчитали сумму с учетом даты юбилея. Сумская надеется, что государство оценит ее многолетний труд: в кино она снимается уже более четырех десятилетий, а также имеет за плечами солидный стаж работы в театрах.

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Ольга Сумская
Ольга Сумская выходит на пенсию / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Я еще не посетила те кабинеты. Еще до конца ноября есть небольшой отрезок времени, чтобы мне посчитали и уже с моего юбилея насчитали эту сумму. Я работала в театрах, имею творческое наследие. У меня есть трудовая книжка. Я в кино больше 40 лет. Надеюсь, что весь мой творческий опыт, звания и регалии там следят и будут учтены", - призналась Ольга.

Звезда трезво оценивает ситуацию с государственными надбавками. Она понимает, что звание народной артистки принесет к пенсии совсем небольшую прибавку, однако рассчитывает на дополнительные выплаты благодаря своим государственным орденам.

Ольга Сумская
Ольга Сумская - награды / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Понимаю, что народная артистка - не очень большая надбавка. А вот мои ордена… Думаю, что там что-нибудь прибавится. Конечно, это небольшая сумма. На эту пенсию вряд ли можно сегодня протянуть. Но надеюсь на крепость духа и рабочий ритм. Я обожаю свою работу", - подчеркнула звезда.

Ольга Сумская
Ольга Сумская / инфографика: Главред

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О персоне: Ольга Сумская

Ольга Сумская - украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

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