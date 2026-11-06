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"Нетрадиционная ориентация": Зибров удивил признаниями о личной жизни

Кристина Трохимчук
6 ноября 2026, 11:24
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Павел Зибров откровенно рассказал о слухах, секрете крепкого брака и работе с дочерью.
Павел Зибров
Павел Зибров - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Павел Зибров

Вы узнаете:

  • Какая сплетня о личной жизни Зиброва удивила его больше всего
  • В чем заключается секрет многолетнего брака артиста

Народный артист Украины Павел Зибров поделился подробностями личной и творческой жизни. В интервью 1+1 певец вспомнил самые абсурдные выдумки о себе, рассказал об общем семейном бизнесе с женой Мариной и признался, кто в их семье выступает главным двигателем прогресса.

Несмотря на статус главного ловеласа украинской эстрады и сооснователя "Партии поклонников женщин", Павел Зибров однажды столкнулся с неожиданными слухами, которые до сих пор вызывают у него улыбку.

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Павел Зибров - отношения
Павел Зибров - отношения / фото: instagram.com, Павел Зибров

"Наверное, историю о том, что у меня якобы нетрадиционная ориентация. Дело в том, что уже 26 лет я возглавляю Всеукраинскую общественную организацию "Партия поклонников женщин"... И вдруг появляется такая выдумка о Павле Зиброве! Это было просто невероятно. Конечно, 99 процентов людей не поверили, но нашлись и те, кто начал обсуждать эту историю. Мол, мы думали, что он ловелас, а он, оказывается, совсем другой. Вот это уже была шутка!" - вспомнил артист.

Главным секретом крепкого союза со своей супругой Мариной исполнитель считает не только любовь, но и общее дело. Уже 32 года пара вместе развивает Театр песни Павла Зиброва, привлекая к работе всю семью.

"Самое интересное, что мы не просто любим друг друга как муж и жена, но и работаем в одной команде... У нас общие интересы и дело, которому мы посвящаем много времени. Можем даже среди ночи обсуждать программы, постановки и концерты. Очень важно иметь рядом команду, которой доверяешь", - поделился Зибров.

Диана Зиброва с отцом
Диана Зиброва с отцом / фото: instagram.com, Павел Зибров

Особую роль в жизни и карьере певца сейчас играет его дочь Диана, которая уже восемь лет работает в семейном театре. Именно она отвечает за современные тренды и не позволяет знаменитому отцу расслабляться.

"Это же молодежь... И сейчас именно Диана во многом руководит этим направлением в нашей семье, ведь она представитель нового поколения. Диана не позволяет мне расслабляться. Если я устал или начинаю откладывать дела, она говорит: "Нам еще рано на пенсию! Ну-ка встали и поехали". И мы едем на съемки клипов, рекламные площадки, работаем над новыми проектами", - резюмировал певец.

Павел Зибров
Павел Зибров / инфографика: Главред

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О персоне: Павел Зибров

Павел Зибров - украинский певец, композитор, Народный артист Украины. Написал более 500 песен для себя и других артистов. За свою карьеру выпустил 15 альбомов и более 20 клипов. На большой сцене с 1986 года.

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